A murit profesorul Marin Burlea, „medicul preferat al copiilor”

„Dumnezeu să te odihnească, tata! A plecat un medic care a salvat mii de vieți, Prof. Univ. Dr. Marin Burlea! A plecat tata! Mă doare când mă gândesc la anii ce vin fără el, că mai avea multe de făcut. Mulțumesc colegilor de la Institutul de Oncologie Iași pentru eforturile lor, pentru lungile nopți din ultima perioadă în care sperau într-o minune”, a anunțat Anamaria Ciubară, fiica medicului.

La finalul anului 2017, profesorul Marin Burlea și echipa de la Spitalul de Pediatrie din Iași au reuşit să se lupte cu ceva ce părea imposibil. Au salvat cu ciocolată viața unui copil de 4 ani care cântărea doar 7 kilograme, cât are un bebeluș de 9 luni. Cel mic a ajuns în grija lor cu o gravă afecţiune a sistemului digestiv.

Într-un material al campaniei „Pacient în România”, de la Digi24, medicul Marin Burlea a fost portretizat ca fiind „preferatul copiilor bolnavi”, asta și pentru că avea un tratament alternativ” și era căutat de fiecare dată când apăreau probleme dificile la copiii din țară.

Profesorul Marin Burlea a fost 17 ani managerul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria din Iași și din 1990 a creat în spital mai multe subspecialități. A ocupat și funcția de senator, în perioada 2012-2016.

Marin Burlea s-a nascut intr-o familie cu patru copii, în judetul Ilfov, comuna Vidra. Unchiul sau a fost chirurg la Clinica de Pneumofiziologie Iasi. Profesorul a fost foarte dedicat meseriei sale. “Și cred că într-un fel a fost o inspirație care a ținut parțial de mine, parțial de rudele și de cei din jurul meu, dar cred că pe­­diatria este specialitate aparte, unică. Pentru că pediatrul lucrează cu cele mai inocente, gingașe și frumoase fi­ințe – copiii. Nu îmi imaginez un pediatru decât mergând de mână cu un copil. Dacă o faci din convingere, vocație, pasiune, faptul că lucrezi cu aceste ființe sincere și inocente men­țin, pe undeva, mai multă vreme zâm­betul unui pediatru. Nu ai su­ferin­țele și tristețile pe care ți le pot gene­ra alte specialități mai deprimante. Organismul copilului are o elasticitate specială, are o capacitate de re­cuperare infinit mai mare decât un adult. În același timp se înfiripă o relație cu copiii și cu familia cu to­tul particulară”, spunea intr-un interviu acordat Ziarului de Iasi.

„Eu sunt slab. Nu am tărie! Am plâns de multe ori în viață, dar am reușit să mă abțin în fața pacienților. Plânsul în fața pacienților înseamnă eșec și deznădejde, eroare din punct de vedere tehnic, mai ales că, în pediatrie, pacienții sunt cele mai inocente și sensibile ființe. Pe de altă parte, satisfacțiile pe care le ai în momentul în care ai salvat o viață nu pot fi descrise prea ușor în cuvinte, dar atenuează din tristețea pe care ți-o provoacă suferința umană.”, a declarat Marin Burlea într+un interviu realizat şi de insociety.ro