A murit Doina Cornea, cunoscuta disidenta anticomunista

Fosta disidenta a regimului comunist Doina Cornea, in varsta de 89 de ani, a incetat din viata in noaptea de joi spre vineri, in locuinta ei din Cluj-Napoca.

Anuntul a fost facut pe Facebook, vineri dimineata, de jurnalistul Dorin Chiotea.

Vestea mortii sale a fost confirmata pentru Agerpres de Leontin Iuhas, fiul Doinei Cornea, care a spus si ca mama lui era bolnava de mai mult timp.

Doina Cornea s-a nascut pe 30 mai 1929, la Brasov. Ea a fost publicist, traducator, profesor.

In perioada regimului comunist, a difuzat numeroase texte si proteste prin radio “Europa Libera”, facand astfel cunoscuta opiniei publice internationale adevarata situatie din Romania.

Doina Cornea a fost asistent universitar la catedra de Limba franceza a Facultatii de Filologie a Universitatii “Babes-Bolyai” din din Cluj.

In 1980, a realizat primul “samizdat” (volum fabricat manual, distribuit prin retele de prieteni), “Incercarea labirintului”, urmat de alte patru traduceri-samizdat (din limba franceza), carora le-a scris note si prefete.

In perioada 1982 – 1989, Doina Cornea a difuzat 31 de texte si proteste prin radio “Europa Libera”. In 1983, ea a fost concediata de la universitate si supusa unor anchete, interogatorii si batai.

ziare.com