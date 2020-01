A murit jurnalista Cristina Țopescu

Vedeta TV Cristina Țopescu a murit. Ea a fost găsită în casă. Poliția este acum la fața locului.

Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Prietenii nu au reușit să o mai contacteze de aproximativ 3 săptămâni.

Potrivit poliției, în cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală.

Conform Antena 3, Cristina Topescu a fost gasita in pat, intr-o poziție de dormit, așadar cel mai probabil a murit in somn. Vecina care a reclamat faptul că nu a mai văzut o pe Cristina din data de 19 decembrie a precizat și faptul că mașina acesteia nu a mai fost miscata de 3 săptămâni. Autoritățile au mai găsit în casa acesteia doi câini morți și încă patru vii.

De la finalul anului trecut, Cristina Țopescu devenise consilier al ministrului Sănătății. Și cei de la minister au încercat să o contacteze pe Cristina Țopescu, fără succes. Au crezut însă că este plecată în străinătate și de aceea nu răspunde la telefon.

Cristina Țopescu avea 59 de ani.Era fiica celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu.

Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania).

Dupa absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina a dat meditatii, a fost corector la “Contemporanul” si a inceput sa scrie in revista “Cinema “.