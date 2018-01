A cincea zi de proteste in Iran: Zeci de oameni si un politist au fost ucisi in timpul violentelor

Un politist a fost ucis, luni, in timpul protestelor fata de situatia economica dificila din Iran si a Guvernului de la Teheran. 13 oameni si-au pierdut pana acum viata in violentele izbucnite saptamana trecuta la Mashhad, al doilea oras iranian, si care s-au raspandit rapid in toata tara.

Duminica, presedintele Hassan Rohani a facut apel la calm si a avertizat, luni, ca “poporul iranian va raspunde instigatorilor la tulburari”, care nu reprezinta decat o “mica minoritate”.

In schimb, presedintele Statelor Unite a scris, luni, pe contul sau de Twitter ca in Iran a venit “timpul schimbarii”.

Luni seara, mici grupuri de manifestanti, dintre care unii scandau sloganuri antiregim, s-au adunat intr-un cartier din centrul Teheranului, in conditiile unei prezente puternice a politiei. Spre finalul serii, situatia a revenit la normal dupa ce mai multi lideri ai protestatarilor au fost arestati, conform presei iraniene.

Noaptea precedenta, in capitala si in mai multe alte orase, manifestantii au atacat si uneori incendiat cladiri publice, centre religioase, banci, masini de politie sau sedii ale Basij (militia islamica a regimului).

Sute de persoane au fost arestate de la inceputul manifestatiilor, dintre care unele au fost apoi eliberate. Patru oameni au fost de asemenea retinuti pentru ca ar fi “insultat steagul sfant” al Republicii Islamice, arzandu-l.

Autoritatile de la Teheran acuza ca “agitatori” sau “contrarevolutionari” inarmati s-au inflitrat printre manifestanti.