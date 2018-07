A aparut protocolul cu semnatura lui Dragnea, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii si SRI

Protocolul de cooperare intre Ministerul Dezvoltarii si SRI a fost semnat de Liviu Dragnea si George Maior in 19 mai 2014, potrivit unui document publicat pe Facebook de deputatul USR Lucian Viziteu, membru al Comisiei de Control SRI.

“Protocol cooperare intre MDRAP si SRI. Semnat Liviu Dragnea si George Maior. Mai sunt si altii. Deci este timpul sa va opriti cu propaganda mincinoasa a statului paralel. PSD si ALDE sa se ocupe de economie si problemele reale ale romanilor si nu de situatia unor condamnati!”, a scris Lucian Viziteu, joi, pe reteaua sociala.

Saptamana trecuta, presa a dezvaluit ca Dragnea a semnat in 2014, cand era vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, un protocol secret de colaborare cu SRI, conform unui raspuns oficial furnizat unui cititor de catre ministerul condus de Paul Stanescu, raspuns din care rezulta ca la minister au fost semnate in total patru protocoale cu SRI: in 2007, 2008, 2012 si 2014.

Marti, Dragnea a afirmat ca protocolul secret incheiat intre SRI si Ministerul Dezvoltarii, de pe vremea cand era ministru, vizeaza securitatea cibernetica, un astfel de document fiind incheiat cu toate ministerele.

Acesta a precizat ca a vrut sa vorbeasca public despre acest protocol, insa a fost sfatuit sa nu o faca, deoarece fiind secret de serviciu ar fi putut fi “luat la intrebari” si acuzat de inalta tradare.

Intrebat daca este singurul protocol de acest fel pe care l-a semnat in calitate de ministru, Liviu Dragnea a raspuns: “Da, din cate imi aduc eu aminte”.

Liderul PSD a adaugat ca ar fi indicat ca premierul sa faca o analiza legata de toate protocoalele incheiate intre institutii si SRI si ca ar fi bine ca Serviciul Roman de Informatii sa desecretizeze toate protocoalele pe securitate cibernetica, “ca sa se termine cu legendele acestea”.

