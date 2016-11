99% sanse ca e-mailurile lui Hillary Clinton sa fi fost accesate de cel putin 5 agentii de informatii straine

Autoritatile americane cred ca exista 99% sanse ca e-mailurile de pe serverul privat al lui Hillary Clinton sa fi fost accesate de cel putin 5 agentii de informatii straine, in timpul mandatului sau de secretar de stat, au dezvaluit surse apropiate de ancheta FBI pentru Fox News.

Presedintele Comisiei pentru securitate interna din Camera Reprezentantilor, republicanul Michael McCaul, a atacat-o dur pe Hillary Clinton, candidata democrata la Casa Alba, afirmand ca “Adversarii nostri au avut acces la aceste informatii foarte sensibile. In opinia mea, destul de sincer, e vorba despre tradare.”

Ancheta FBI in acest caz a fost redeschisa pe ultima suta de metri a campaniei electorale, agentii Biroului Federal de Investigatii din Statele Unite (FBI) obtinand un mandat care le permite sa examineze e-mailurile de pe adresa privata a candidatei democrate la alegerile prezidentiale din SUA, Hillary Clinton.

Hillary Clinton a calificat decizia FBI de a redeschide cazul adresei sale private de e-mail, pe care ea a folosit-o pe vremea cand conducea Departamentul de Stat, drept un fapt “fara precedent” si “profund ingrijorator” in pragul alegerilor prezidentiale.

In timpul investigatiei anterioare, Hillary Clinton a motivat folosirea unei adrese private de e-mail pentru comunicatiile oficiale, in locul celei de pe serverul securizat al institutiei, prin faptul ca asa este mai practic si mai simplu. Ea a mai sustinut ca a trimis circa 30.000 de copii ale mesajelor catre Departamentul de Stat si ca niciunul dintre aceste documente nu era secret in momentul expedierii.

Directorul FBI considera insa ca Hilary Clinton a dat dovada de neglijenta si sustine ca noile e-mailuri care vor fi analizate ar putea fi pertinente pentru continuarea investigatiei.

Presedintele Barack Obama considera insa ca directorul FBI, James Comey, este un om “integru” si nu incearca sa influenteze alegerile prezidentiale prin investigatia care vizeaza e-mailurile private ale candidatului democrat.

Potrvit celui mai recent sondaj, realizat pentru New York Times si CBS si publicat joi, avansul lui Hillary Clinton fata de rivalul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, s-a redus, pe fondul acestui scandal, la doar 3 puncte, ceea ce reprezinta echivalentul marjei de eroare.

HotNews