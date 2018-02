7 fosti ministri scapa de acuzatii in Dosarul Microsoft. Claudiu Florica si Dinu Pescariu, trimisi in judecata

DNA anunta ca sapte fosti ministri scapa de acuzatiile din dosarul Microsoft, iar Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata pentru spalare de bani.

Printre ministrii care scapa de acuzatii se numara si Ecaterina Andronescu.

“Atat am fost de tracasata in acest ani ca nu m-am bucurat. (…) Cand esti nevinovat si esti aratat cu degetul ca esti penal, nu este o chestiune care sa te bucure. Si in emisiunile dvs. au fost invitati care mi s-au adresat in felul acesta. (…)

Interceptarea a presupus toate tipurile de urmarire, iar telefonul este mentionat in mod expres”, a declarat Andronescu la Realitatea TV, dupa ce DNA a transmis comunicatul de presa.

Ceilalti fosti ministri care scapa de acuzatii sunt Dan Nica, Adriana Ticau, Alexandru Athanasiu, Serban Mihailescu, Mihai Tanasescu si Daniel Funeriu.

DNA transmite ca in cazul Ecaterinei Andronescu, al lui Mihai Tanasescu si al lui Serban Mihailescu s-a dispus solutia clasarii, pentru ca in cazul infractiunilor retinute in sarcina lor (constand in initierea, avizarea cu nerespectarea prevederilor legale a unor hotarari de guvern, in perioada 2000- 2004, prin care erau favorizate anumite firme in contextul mentionat mai sus) s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale.

De asemenea, tot solutia clasarii s-a dispus fata de Mihai Tanasescu pentru luare de mita si spalarea de bani, constand in faptul ca in perioada iunie 2003 – noiembrie 2004 a pretins si primit de la Claudiu Florica si de la o alta persoana, prin intermediari, sume de bani provenind din incasarile firmei Fujitsu Siemens Computers, ca urmare a derularii contractului de licentiere Microsoft. Astfel, in contul unei persoane din familia fostului ministru, au fost transferati 82.000 de euro, din contul unei firme din Liechtenstein.

Din cercetarile efectuate a rezultat ca firma din Liechtenstein este controlata de unul din intermediari, care la randul lui a primit bani de la o companie alimentata exclusiv cu fonduri obtinute de Fujitsu Siemens Computers.

In privinta lui Serban Mihailescu s-a mai dispus solutia clasarii fata de alte fapte, intrucat in cauza nu au rezultat probe din care sa reiasa ca, in baza influentei pe care ar fi avut-o, a asigurat incheierea unui contract de inchiriere licente IT in conditiile propuse de firma Fujitsu Siemens Computers si derularea acestuia in bune conditii.

De asemenea, DNA sustine ca nu au existat probe din care sa reiasa ca acesta ar fi primit de la aceeasi societate foloase necuvenite (bani), o parte dintre ele fiind virate in contul unor societati de tip off-shore cu titlu de consultanta si asistenta tehnica.

Dan Nica, Adriana Ticau, Alexandru Athanasiu erau acuzati de abuz in serviciu, insa faptele s-au prescris.

In cazul lui Daniel Funeriu s-a dispus solutia clasarii, intrucat semnarea de catre acesta a “Notei privind licentele pentru produse Microsoft utilizate de catre MECTS in scoli” nu era de natura sa produca efecte juridice, aceasta fiind intocmita in “scopul exclusiv al raportarii si al informarii cu privire la evolutia procesului de solutionare a unor probleme specifice, la stadiul implementarii documentelor de politici publice si/sau a actelor normative”, noteaza DNA.

Claudiu Florica si Dinu Pescariu, trimisi in judecata

Claudiu Florica si Dinu Pescariu, reprezentanti in fapt/drept ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, au fost trimisi in judeceta pentru spalare de bani. DNA precizeaza ca pentru ei aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de Procedura Penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

DNA precizeaza ca in legatura cu imprejurarea ca fata de unele fapte s-a dispus efectuarea urmaririi penale in personam dupa implinirea termenului de prescriptie, dar si cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte, la data de 17 iulie 2017, procurorul sef al DNA a solicitat Inspectiei Judiciare sa faca verificari sub aspectul respectarii normelor de procedura penala de catre procurorul de caz care a instrumentat initial aceasta cauza, pentru a se stabili daca au fost sau nu savarsite abateri disciplinare din cele prevazute de Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

ziare.com