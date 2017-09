5 state, in frunte cu Franta, vor sa schimbe regulile in Schengen

Franta, Germania, Austria, Danemarca si Norvegia, toate state membre al spatiului Schengen, cer flexibilizarea regulilor privind reintroducerea controalelor la frontierele interne ale zonei de libera-circulatie, atunci cand sunt justificate de amenintari de securitate.

Statele considera ca regulile actuale sunt prea rigide in fata intensificarii amenintarii teroriste, in special pentru ca limiteaza la sase luni perioada de reintroducere a controalelor in cazul unei “amenintari grave”, arata un document intern obtinut de AFP.

“Aceasta restrictie nu este adaptata nevoilor in contextul unei amenintari teroriste pe termen lung”, afirma tarile in textul comun pe care il vor prezenta joi, la Bruxelles, in marja unei reuniuni a ministrilor de Interne din UE.

“Cerem Comisiei sa prezinte o propunere de legislatie pentru amendarea dispozitiilor Articolului 25″ al Codului Schengen, care fixeaza conditiile pentru reintroducerea temporara a controalelor la frontiere, atunci cand exista o “amenintare grava” la adresa securitatii, arata cele cinci state.

Aceste tari solicita, in primul rand, ca perioada maxima de reintroducere a controalelor la frontiere, in prezent limitata la sase luni, sau doi ani in cazuri exceptionale, sa fie marita la doi ani si, in mod exceptional, la patru ani.

In prezent, in Spatiul Schengen, numai Franta a reintrodus controale la frontiere din cauza amenintarii teroriste.

Reintroduse dupa atentatele de la Paris, din noiembrie 2015, aceste controale au fost prelungite de mai multe ori, din cauza noilor atacuri teroriste din Franta. Data-limita fixata in prezent este 31 octombrie 2017.

Austria, Germania, Danemarca, Suedia si Norvegia au reintrodus controalele din cauza afluxului de migranti. Derogarile exceptionale obtinute de aceste tari expira si ele pe 11 noiembrie 2017.

Comisia Europeana a avertizat in repetate randuri ca nu va exista o noua prelungire din motive legate de migratie. CE s-a declarat, insa, “deschisa” sa discute motive pentru ameliorarea regulilor actuale ale codului Schengen, atunci cand este vorba de motive de securitate.