5.000 de oameni in strada. Lant uman in jurul Parlamentului, in timpul votului pe motiunea de cenzura

Aproximativ 5.000 de oameni inconjoara, joi la pranz, Palatul Parlamentului, in timp ce in plen se dezbate motiunea de cenzura depusa de PNL, “PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”.

Oamenii s-au adunat inainte de ora 11.00 in Piata Izvor, protestul initial manifestandu-se ca un miting, apoi oamenii s-au indreptat spre Parlament, unde au creat un lant uman. La manifestare participa si lideri liberali, in frunte cu presedintele PNL, Ludovic Orban.