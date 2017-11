39 de grupuri civice si BNS cheama duminica la miting: #Ati reusit, ne-ati unit!

Dupa ce Blocul National Sindical a anuntat, marti, ca se alatura manifestatiilor, acum si Cartel Alfa isi uneste fortele cu zeci de organizatii civice, printre care si Platforma Romania 100, si impreuna fac apel la proteste de strada pentru duminica, incepand cu ora 18:00.

“39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical (alcatuit din 34 de federatii profesionale) si Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federatii profesionale) cheama fiecare roman sa ceara in strada, duminica, 26 noiembrie 2017, ora 18:00, retragerea Legilor Justitiei si a legilor de modificare a codurilor penale, respingerea in Parlament a ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale si demisia imediata a Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului”, se arata intr-un comunicat de presa.

Organizatorii sustin ca Romania a ajuns intr-unul dintre cele mai grave momente ale istoriei sale postcomuniste si ca acesta poate fi comparabil cu mineriadele din anii ’90, criza financiara si taierea salariilor bugetarilor din 2010.

Ei mai spun ca in aceste momente, tara este calcata in picioare.

“Pe scurt, actuala coalitie de guvernare sustine hotia, ineficienta, haosul si lipsa de transparenta, invocand castigarea alegerilor cu un program de guvernare nerespectat. Viitorul nostru si al copiilor nostri este in pericol. E momentul sa cerem o schimbare politica de substanta pentru a evita in ultimul ceas o catastrofa nationala din care ne vom reveni in decenii”, se mai arata in comunicat.

Astfel, romanii sunt chemati in strada pentru “o lupta pasnica a Romaniei cinstite cu hotia, autoritarismul si saracia”.