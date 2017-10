337 de raniti in Catalonia. Gloante de cauciuc, baricade, incaierari

Ciocniri violente au avut loc, duminica dimineata, in fata sectiilor de vot din Catalonia, unde cinci milioane si jumatate de cetateni erau asteptati pentru a spune daca doresc independenta fata de Spania. Aproape 350 de oameni au fost raniti, dupa ce politia a folosit gaze lacrimogene, bastoane si gloante de cauciuc.

Autoritatile de la Madrid au interzis referendumul, pe care il considera neconstitutional, iar fortele de ordine au intervenit pentru a impiedica procesul de vot, confiscand urnele.

Sute de persoane au fost ranite, tarate sau bruscate, printre care si femei in varsta. Cifrele oficiale arata 337 de raniti in randul alegatorilor si 11 in randul fortelor de ordine.

Ziua se anunta in continuare una foarte tensionata, mai ales ca familii catalane au ocupat peste 150 de scoli, in noaptea de sambata spre duminica si apara sectiile de vot, inclusiv cu baricade.

Fortele de ordine au intervenit si in satul Sant Iscle de Vallalta, aflat la 50 de kilometri nord-est de Barcelona. In imagini se poate vedea cum oamenii sunt pasnici, fiind loviti fara a riposta.

Serviciile de urgenta ale Spaniei au transmis ca numarul oficial al ranitilor ar fi de circa 4 ori mai mic – 91 de persoane, potrivit AFP.

16:00 – Votul decurge normal in sectiile de votare ramase deschide. Sunt, astfel, si zone in care referendumul are loc pasnic si fara interventia fortelor de ordine. Urnele se inchid la ora 21:00.

Meciul dintre FC Barcelona si Las Palmas nu se va mai disputa, duminica. Partida ar fi urmat sa inceapa la ora 17:15, ora Romaniei, iar jucatorii lui Las Palmas sa poarte pe tricouri steaguri ale Spaniei. Formatia lui Messi ar putea pierde meciul cu 3-0 la masa verde, deoarece a luat decizia unilateral, fara acceptul Federatiei Spaniole de Fotbal.

Premierul belgian Charles Michel a condamnat violentele de la referendum, cerand dialog politic. ”Violenta nu poate fi niciodata raspunsul! Condamnam toate formele de violenta si reafirmam apelul nostru pentru dialog politic”, spune Michel, pe Twitter.

Guvernul catalan a anuntat ca 337 de persoane au fost ranite, in urma actiunilor violente ale fortelor de ordine.

Avocatul catalan al Poporului a transmis ca se va plange de tacticile Guvernului spaniol la autoritatile europene, inclusiv Consiliul European.

Fortele de ordine sar gardurile pentru a intra in sectiile de votare baricadate.

Ministerul spaniol de Interne a transmis ca 9 politisti si doi membri ai Garzii Civile au fost raniti, incercand sa opreasca referendumul.

Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, sustine ca, prin actiunile de duminica ale Guvernului de la Mardid, Spania se indreapta catre autoritarism.

La Madrid, in capitala Spaniei, are loc o manifestatie de protest fata de referendumul de independenta a Cataloniei.