20.000 de persoane in Bucuresti, la protestul anti-amnistie si anti-gratiere. Mii de protestatari sunt in strada si in tara

Un nou protest impotriva proiectelor Guvernului privind amnistia si gratierea are loc in Capitala, duminica, incepand cu ora 17.00. La manifestatie – ce a fost organizata pe Facebook sub sloganul “NU Legii Gratierii Si Amnistiei” – si-au anuntat participarea peste 8.000 de persoane.

“Duminica ne strangem la Universitate incepand cu ora 17:00. Pornim in mars la ora 18:00″, au anuntat organizatorii pe pagina evenimentului.

Numărul protestatarilor continuă să crească. Sunt in jur de 20.000 de oameni, anunta Digi24. Unii dintre ei au ajuns deja în Piața Victoriei, mulți sunt încă pe Bulevardul Magheru.

Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă la Brașov, tot 1.000 de oameni s-au adunat în centrul Timișoarei și la Constanța, la Cluj Napoca – peste 5.000 de oameni, iar la Sibiu – 2.000-3.000 de oameni. Sute de protestatari s-au adunat și în Pitești, Ploiești, Galați, Iași, Suceava, Arad, Oradea și alte mari orașe.