184 de hoţi, 47 de violatori şi 33 de criminali, printre primii deţinuţi eliberaţi în baza “mici gratieri”

Din cei 529 de detinuti eliberati in prima zi in care legea privind recursul compensatoriu a intrat in vigoare 184 au fost condamnati pentru furt, 135 pentru talharie, 47 pentru viol si 33 pentru omor, dintre care sase au fost condamnati pentru omor deosebit de grav, se arata intr-un raspuns al ANP citat de HotNews.ro.

Potrivit ANP, in data de 19 octombrie cei mai multi detinuti au fost eliberati de la penitenciarele din judetele Giurgiu (80), Constanta (55) si Iasi (37). In Capitala au fost eliberati 37 de detinuti din penitenciarul Jivala si zece din penitenciarul Rahova.

Legea privind recursul compensatoriu a intrat in vigoare joia trecuta si prevede ca pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare fiecare detinut va beneficia de sase zile considerate efectuate.

In prima zi de la intrarea in vigoare a acestei legi au fost pusi in libertate 529 de detinuti, iar in perioada urmatoare ar putea fi eliberati conditionat, in baza acestei legi, alti 3.349 de detinuti. Ministrul Tudorel Toader a spus ca aceasta cifra este mare si i-a depasit asteptarile, pentru ca nu credea ca “impactul va fi atat de mare”.