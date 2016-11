1 Decembrie vine cu ninsoare si viscol: Va fi cod galben in jumatate de tara

De 1 Decembrie, vine viscolul in jumatate de tara. Meteorologii au emis miercuri o avertizare de tip cod galben de ninsori abundente si viscol pentru zonele de munte, dar si pentru nordul si centrul tarii.

Avertizarea este valabila de joi, ora 17:00, pana vineri la 8:00 dimineata.

In intervalul mentionat, aria ninsorilor va cuprinde treptat toate zonele de munte, precum si regiunile nordice si centrale. Indeosebi in nordul Carpatilor Orientali, inclusiv in judetul Suceava, si in Muntii Apuseni, cantitatile de precipitatii vor depasi local 20…25 l/mp, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent, anunta ANM.

Vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze la rafala de 50…60 km/h si, mai ales in zona montana inalta, peste 65…75 km/h, viscolind ninsoarea si reducand semnificativ vizibilitatea.

ANM mai precizeaza ca in Banat si Crisana se vor semnala precipitatii mixte, ce vor favoriza, pe arii restranse, formarea poleiului.

Pentru vineri, ANM a emis o alta avertizare de tip cod galben de vant si polei.

Aceasta este valabila de vineri, ora 8:00, pana sambata, ora 2 noaptea, in toata tara.

In intervalul mentionat, vor fi perioade de timp in care vantul va avea intensificari in Crisana, Banat, Oltenia si Muntenia, iar in seara zilei de vineri si in prima jumatate a noptii de vineri spre sambata (2/3 decembrie), mai ales in Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei.

Rafalele vor depasi 55…65 km/h si pe arii restranse 70…75 km/h. Local, in aceste regiuni se vor semnala precipitatii mixte care vor favoriza formarea poleiului.

In nordul si centrul tarii, dar mai ales in zonele de munte va continua sa ninga insemnat cantitativ, iar vantul va avea intensificari sustinute, viscolind si troienind zapada, mai transmite ANM.

Indeosebi in zona inalta a Carpatii Meridionali, vantul va sufla tare, cu peste 90…100 km/h, viscolind puternic si troienind zapada, iar vizibilitatea se va reduce sub 50 m.