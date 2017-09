Zona de Agrement a Sucevei ar putea fi completată cu o tiroliană și un teren de tenis

Intrucât au fost făcute economii în proiect și există spațiu disponibil, municipalitatea intenționează să monteze o tiroliană și un teren de tenis în ideea de a face zona mai atractivă, atât pentru suceveni, cât și pentru turiști

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că, întrucât au fost făcute economii în ceea ce privește proiectul realizării Zonei de Agrement Tătărași, intențio­nează să facă un alt proiect prin care să fie adăugate o tiroliană și un teren de tenis. Astfel, acesta își propune să facă această zonă cât mai completă, în așa fel încât sucevenii și turiștii să viziteze și să petreacă timp în acest loc.

“Am avut discuții în cursul zilei de ieri cu constructorul, cu proiectantul în ceea ce privește finalizarea investiției la Zona de Agrement din Tătărași și am concluzionat că acolo se face acel teren de minigolf și de asemeni mai sunt spații libere în care am putea face, având și economii în proiect, alte investiții. Sigur că a fost o licitație și trebuie să o respectăm. De aceea, am decis ieri (n.r marți) împreună cu oamenii de specialitate din Primărie să mai facem o licitație pentru a completa această zonă de agrement. Este clar că, deși este în mare parte finalizată, va funcționa la capacitate începând din primăvara viitoare. Tocmai de aceea, analizăm posibilitatea să facem un proiect să montăm o tiroliană, în mod special pentru copii, dar nu numai. Acolo sunt diferențe de teren, sunt denivelări, sunt malurile pe o parte și pe alta și este posibil pe câteva sute de metri să se monteze o tiroliană. De asemeni, vrem să mai facem un teren de tenis. Deși sunt două tereneuri de sport pe care se poate juca și tenis, este spațiu unde mai putem amplasa și un teren de tenis. Avem economii în proiect. Vom face pe aceste obiective un proiect și o licitație separată și sper ca până în primăvară să le putem și monta aceste tiroliene și terenuri de sport. De asemeni, 20 de ansambluri pentru picnic, masă, bănci, acoperiș“, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a explicat că momentan acestea sunt doar idei prin care Zona de Agrement poa­te deveni mai atractivă pentru cetățeni și turiști. Urmează ca împreună cu specialiști din cadrul Primăriei să fie întocmit un proiect care să fie scos la licitație. Această etapă este esențială, zona neputând fi modificată în lipsa unui nou proiect și a unei noi licitații.

“Imi doresc să avem finalizate și va fi în primăvară această zonă de agrement, pentru că problema cea mai importantă este că e aprobată finanțarea, spre deosebire de alte investiții unde suferim din lipsa banilor. Sigur că nu este o suprafață foarte mare, ideală. Dar totuși sunt 4,6 ha la această zonă de agrement și încercăm să o exploatăm astăzi la maximum. Suntem la faza de idei. In perioada următoare vrem să facem un proiect în care să vină specialiștii să ne spună cum se pot monta aceste tiroliene și unde se pot monta. E posibil pe câteva sute de metri să putem face acest lucru. Intrăm în Consiliul Local, le aprobăm și să facem o nouă licitație, adițională la proiectul mare al Zonei de Agrement. Din punct de vedere legal nu se poate face altfel. Au fost licitate anumite elemente și chiar dacă acele elemente au adus economii în proiect, nu se poate face altfel”, a mai explicat ieri edilul sucevean.

Odată cu darea în folosință a Zonei de Agrement Tătărași, suce­venii se vor putea bucura de spații verzi, mai multe terenuri de sport, terase, o cafenea, un ­pavi­­lion pentru muzică amenajat pe unul dintre iazuri, locuri de joacă pentru copii și un teren de mini­golf, de plimbări cu hidrobicicleta pe unul dintre iazuri și de o zonă special amenajată pentru picnicuri. (A.I.)