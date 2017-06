Zilele Sucevei s-au încheiat aseară, la Iulius Mall, cu un extraordinar foc de artificii

In cadrul celor patru zile de festival sucevenii s-au putut bucura de concerte dintre cele mai diverse, plecând de la cunoscuți artiști de muzică populară până la artiști ai muzicii pop și rock – Celia și Bere Gratis. Concertul care urma să fie susținut de Gheorghe Zamfir a fost anulat

Mii de persoane au participat vineri și sâmbătă la manifestările organizate la Iulius Mall cu ocazia Zilelor Sucevei. Sâmbătă, la Iulius Mall a avut loc deschiderea oficială a Zilelor Sucevei, festivitate în cadrul căreia au fost premiate 24 de cupluri de aur, pe care primarul Ion Lungu le consideră un exemplu pentru întreaga comunitate. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost acordate și titlurile de „cetățean de onoare” economistului Dumitru Cucu pentru activitatea depusă în cadrul Fundației Culturale a Bucovinei, profesorului Mugur Andronic pentru activitatea depusă în cadrul Muzeului Bucovinei și pentru implicarea în programul Centenar 2018, artistului Nicolae Botgros pentru promovarea folclorului sucevean, dar și fostului consilier local Romulus Sfichi.

„Conform tradiției, am sărbătorit și astăzi (n.r. sâmbătă, 24 iunie 2017) cuplurile de aur. Am avut 24 de cupluri de aur pe care le-am sărbătorit și în acest trimestru. Sunt undeva peste 1000 de cupluri sărbătorite din anul 2005 până acum. M-am ținut de cuvânt, am majorat indemnizația pentru aceste cupluri de aur, de la 200 lei la 400 lei. Sunt oameni care au tot respectul nostru, al comunității, oameni care s-au sacrificat pentru orașul nostru, oameni cu un deosebit spirit civic, care sunt aproape de Primărie, sunt interesați de problemele din Primărie și, un lucru foarte important, sunt cei mai buni plătitori de taxe și impozite la Primărie, în prima decadă a anului, în prima lună, de fapt. Întotdeauna ei își plătesc aceste taxe si impozite locale. Le doresc multă sănătate în primul rând, pentru că au nevoie la vârsta dumnealor. Cu mulți dintre ei am lucrat, mă bucur să îi văd că sunt sănătoși, arată bine și încă o dată le doresc sănătate, să se bucure de familiile lor, să se bucure de nepoți, pentru că la această vârstă mândria și bucuria lor sunt nepoții, în primul rând. La fel am sărbătorit și cetățenii de onoare, pe care i-am aprobat în Consiliul Local, în ultima ședință. În primul rând discutăm de fostul director al Băncii Comerciale, Dumitru Cucu, dar nu numai datorită activității la Banca Comercială. Sucevenii l-au apreciat pentru efortul pe linie culturală pe care l-a depus. Așa cum se stie, a înființat Fundația Culturală a Bucovinei, pe care a și finanțat-o și a făcut niște lucruri deosebite cu ea. De asemeni, profesorul Mugur Andronic, de la Muzeul Bucovinei, un om care s-a pus în slujba istoriei Sucevei, a muzeografiei și este un om care pune foarte mult suflet în proiectele pe care le pregătim pentru anul 2018, pentru sărbătorirea Centenarului Unirii. De asemeni, fostul consilier local Romulus Sfichi, l-am sărbătorit și pe el, l-am premiat. Eu îi felicit, le spun bun-venit în acest grup select al cetățenilor de onoare ai municipiului Suceava și ne bazăm în continuare pe colaborarea lor, pe experiența și expertiza dumnealor. Am onoarea de a-i înmâna acest titlu de cetățean de onoare domnului Botgros, în timpul spectacolului, la locul de muncă, pentru implicarea în activitatea artistică, în activitatea de promovare a folclorului sucevean, a folclorului românesc”, a declarat sâmbătă primarul Ion Lungu.

La deschidere au fost prezenți președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care l-a felicitat pe edilul sucevean pentru organizarea Zilelor Sucevei, președintele PNL, Ludovic Orban, care a venit la Suceava ca urmare a invitației primite din partea primarului sucevean, precum și viceprimarii municipiului, dar și mai mulți consilieri locali. La manifestare a participat și o delegație venită de la Cernăuți, formată din viceprimarul Volodymyr Serediuk și șeful raionului Hliboca, Gheorghe Pridie.

„Am găsit la Suceava o atmosferă caldă, prietenească și îi mulțumesc domnului primar că mi-a adresat invitația de a fi astăzi (n.r. sâmbătă, 24 iunie 2017) în Suceava, la Zilele Sucevei, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava”, a declarat sâmbătă Ludovic Orban.

„Suntem bucuroși și onorați că domnul preșe­­dinte a dat curs invitației noastre de a fi astăzi (n.r. sâmbătă, 24 iunie 2017) la Suceava. Mă bucur că domnul președinte este un om apreciat și, dați-mi voie să vă spun cu toată sinceritatea, iubit aici, la Suceava”, a arătat la rândul său primarul Ion Lungu.

Circulația autobuzelor până la mall, blocată sâmbătă seara din cauza aglomerației

Autobuzele TPL nu au circulat sâmbătă seară pe la Iullius Mall, circulația lor fiind întreruptă începând cu ora 17:00, fără a putea fi reluată până sfârșitul programului, la ora 23:00. Directorul serviciului public de transport local, Darie Romaniuc, a declarat pentru „Obiectiv de Suceava” că decizia a fost luată ca urmare a aglomeratiei din municipiu, datorată manifestărilor din aceste zile.

“Întrucât autobuzele stăteau câte 20 de minute la coadă pentru a intra în mall și alte 20 de minute pentru a ieși, am decis ca autobuzele să nu mai intre până la stația din mall. Situația a fost una temporară. Am monitorizat traficul din zonă și circulația nu a putut fi restabilită pe traseul normal. Nu avea rost să ținem călătorii câte 20-30 de minute în căldură. Sunt mult mai mulți oameni care vor să meargă în cartierele din municipiu, decât cei care ar trebui să meargă o stație pe jos, de la Bazar până la mall“, a explicat sâmbătă seara Darie Romaniuc.

Ieri, până la ora 14:00 s-a circulat pe traseul normal, însă Darie Romaniuc a explicat că circulația s-ar fi putut bloca din nou după începerea programului artistic din cadrul ultimei zile de manifestări prilejuite de Zilele Sucevei. Acesta a arătat că circulația din zonă se blochează frecvent atunci când sunt ma­nifestări în parcarea Iulius Mall, iar atunci când timpii de așteptare sunt prea lungi, autobuzele nu mai intră până la stația din parcarea mall-ului sucevean, pentru a putea transporta călătorii spre celelalte cartiere din oraș în timp util.

Seria concertelor din cadrul Zilelor Sucevei s-a încheiat aseară cu Grupul Moldava, Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, Mirela Aanei, Doddy, Bucovina Dance Studio, Oana Radu și Celia. Tot ieri a avut loc și concertul cu Bere Gratis, care a fost reprogramat de vineri, când vremea ploioasă nu i-a lăsat pe suceveni să iasă din case. Concertul care urma să fie susținut de Gheorghe Zamfir a fost anulat. Zilele Sucevei s-au încheiat aseară cu un extraordinar foc de artificii. (Alexandra IONICA)