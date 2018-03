Zeci de persoane, înșelate de DUO MAT cu peste 250.000 de euro

Mai mulți clienți care au dorit să-și cumpere materiale de construcții de la Duo Mat au plătit sume mari, cuprinse între 6.000 și 30.000 de lei, însă nu au primit marfa dorită și nici nu le-au fost înapoiați banii achitați. Aceștia reclamă că au fost păgubiți, în total, cu peste 250.000 de euro

Mai multe persoane care au cumpărat materiale de construcții de la depozitul DUO MAT din comuna Scheia reclamă faptul că au plătit contravaloarea materialelor dorite, însă acestea nu au mai fost livrate și nici banii nu le-au fost înapoiați, firma pur și simplu trăgându-și obloanele și dispărând. Oamenii s-au adunat săptămâna trecută în fața depozitului și și-au spus nemulțumirile, arătând că nimeni nu vrea să-i ajute.

De mai bine de un an de zile, aceștia așteaptă un răspuns de la IPJ Suceava și de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, însă nu li se transmite decât că se fac cercetări.

„Suntem un grup de persoane păgubite din luna mai 2017 de firma SC DUO MAT SRL Suceava cu suma de peste 250.000 de euro, prin înșelăciune. Metoda de înșelăciune a fost vânzarea de materiale de construcții, care erau păstrate în custodie, cu obligația de a le livra la domiciliul clientului, materiale care nu au mai ajuns niciodată la destinație, fiind înstrăinate cu rea-credință de reprezentanții firmei SC DUO MAT SRL către alte firme comerciale, tocmai pentru a-și crea starea de insolvență și a ne aduce nouă un prejudiciu financiar. Suntem foarte nemulțumiți că într-o perioadă de un an de zile nu s-a luat nicio măsură de către autoritățile statului, amăgindu-ne și trimițându-ne de la o instituție la alta, fără să ne dea niciun răspuns. Nu s-a luat nicio măsură pentru recuperarea prejudiciului, nu s-a pus sechestru asigurător pentru recuperarea sumelor de bani care ne sunt datorate de SC DUO MAT SRL. Suntem niște oameni nenorociți, am plătit acestor escroci toată agoniseala noastră de o viață, am făcut credite în bancă pentru aceste materiale de construcții, pentru a se îmbogăți niște infractori. Aceste persoane cu o influență asupra autorităților sunt ajutate în acoperirea infracțiunilor comise, iar nouă nu ni se face dreptate, suntem nedreptățiți și nu suntem băgați în seamă de nicio instituție a statului, deși am făcut nenumărate demersuri pe lângă ANAF, Poliția Economică, Parchet, DNA, Avocatul Poporului, Prefectura Suceava.

Este strigător la cer ca, după ce am anunțat toate aceste autorități ale statului, care se ocupă de aflarea adevărului, să nu se ia măsuri urgente pentru tragerea de răspundere a reprezentanților SC DUO MAT SRL, prin începerea urmăririi penale și luarea de măsuri urgente pentru recuperarea prejudiciului. Nu știm ce se urmărește, dar ne vedem nedreptățiți și credem că este vorba despre un caz clar de corupție, de mușamalizare a unei infracțiuni de natură economică cu un prejudiciu de peste 250.000 de euro, prin lungirea termenelor, probabil cu intenția de prescripție a faptelor penale și de clasare.

Facem această sesizare a cazului penal către mass-media, pentru a ni se face dreptate, pentru a se sesiza din oficiu instituțiile superioare răspunzătoare, către cei care cercetează cazul nostru și către persoanele care trăiesc în această țară și doresc respectarea legii și tragerea la răspundere a unor inculpați care sunt acoperiți de funcționari ai statului care ar trebui să se ocupe cu sancționarea, nu cu tergiversarea acestei cauze”, au transmis păgubiții DUO MAT, respectiv Anton Diaconescu, Ioan Petrescu, Doina – Oltea Struț, Dumitru Ciuraru, Vasile Ciuraru, Mariana Borș, Valerică Cosovanu, Ionel Avădanei, Lucian Măzăreanu, Mi­hai Claudiu Tofan și Andrei Valentin Popo­vici. (D. ZUZEAC)