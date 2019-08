Zeci de oameni care doreau sa ajunga la Bologna, blocati marti seara in Aeroportul Suceava

Pasagerii care si-au programat o calatorie Suceava – Bologna cu Wizz Air pentru seara zilei de marti, 13 august 2019, stau de mai bine patru ore in Aeroportul International “Stefan cel Mare” Suceava din cauza faptului ca aeronava a suferit o defectiune.

Zborul era programat sa decoleze la ora 19.15, dar dupa ce aeronava a venit de la Bologna, la ora 18.45, pilotii au raportat ca au constatat o problema tehnica si nu mai pot efectua zborul retur. Calatorilor li s-a comunicat faptul ca este asteptata sosirea unui tehnician de la Iasi care ar trebui sa rezolve problema si sa dea permisiunea ca avionul sa decoleze.

Zecilor de calatori care au facut check-in-ul din jurul orei 17.00, li s-a oferit in tot acest timp o sticla cu apa, oamenii indurand caldura ingrozitoare din micuta sala de asteptare de la Aeroport. In jurul orei 20.00, pasagerilor li s-a comunicat ca nu se stie exact daca zborul va mai putea fi operat in aceasta seara, iar cei care doresc pot opta pentru o reprogramare, in limita locurilor disponibile, la zborurile urmatoare. Primul zbor pe care-l opereaza Wizz Air de la Suceava la Bologna ar fi doar sambata, dar probabil ca fiind perioada de vacante, este deja plin.

In jurul orei 23, la ora redactarii acestei stiri, starea de tensiune in randul pasagerilor atinsese cote destul de inalte, tinand cont mai ales de faptul ca multi dintre ei pleaca in vacante, din Bologna unii urmand sa ia diverse alte legaturi. (O.S.)