Zeci de mii de suceveni ținuți în frig. Scoli și grădinițe neîncălzite. Sefimea de la Thermonet nu știe nici măcar data când va da drumul la căldură

Deși legea impune ca atunci când sunt trei nopți consecutive cu temperaturi mai mici de 10 grade să fie furnizată căldură în sistemul centralizat, Thermonet nu poate spune când va face acest lucru. “Nu știu, când vom stabili o dată, vom anunța”, este mesajul lui Mugur Corlățean, directorul Thermonet, către sucevenii care îngheață de frig în apartamente. El susține că de duminică a început umplerea instalațiilor u de ieri, doar două dintre școlile care nu au centrale proprii primesc căldură, dar șeful societății de termoficare a refuzat să spună care sunt acestea. In restul școlilor și grădinițelor ținute forțat de Primărie la falimentarul sistem centralizat copiii învață cu haine groase pe ei

Thermonet, furnizorul de agent termic al municipiului Suceava, ține sucevenii în frig, deși temperaturile din ultima săptămână au fost foarte scăzute. Chiar dacă reglementările legale în vigoare impun ca agentul termic sa ajungă în calorifere dacă se înregistrează trei nopți conse­cutive temperaturi medii sub 10 grade Celsius, ceea ce s-a întâmplat toată săptămâna precedentă, inclusiv noaptea trecută, zeci de mii de suceveni tremură de frig în case din cauza nepăsării falimentarei Thermonet. Deși temperaturile au scăzut demult sub cele la care ar trebui furnizată căldura, în unele nopți înregistrându-se și zero grade Celsius, caloriferele din apartamente se încăpățânează să rămână reci. Sucevenii încearcă să rezolve problema fiecare în felul său. Cel mai adesea, un pulover și o pereche de șosete în plus îi ajută să mai scape de tremurat, dar când nici acestea nu dau rezultate, oamenii se refugiază în pat, trăgând peste ei mai multe pături. Dacă pensionarii petrec majoritatea timpului în case încercând să se încălzească la flacăra aragazului, situația este îngrijorătoare în unitățile de învățământ din municipiu care nu au centrale proprii și primesc apă caldă și căldură de la Thermonet. Mii de copii au înghețat ieri la propriu în sălile de clase, cadrele didactice permițându-le să stea cu gecile pe ei. Conducerile unităților de învățământ au solicitat în scris către Thermonet furnizarea agentului termic. “E foarte frig în clasă, oare când vor da drumul la căldură? Deja nepoțelul meu a răcit a doua oară și ia antibiotic”, a povestit supărată ieri bunica unui copil în clasa pregătitoare.

Deși în urmă cu doi ani reprezentanții acestei societăți promiteau că vor oferi servicii de calitate, aceștia nu sunt în stare să furnizeze energie termică în casele sucevenilor și în unitățile de învățământ, plângându-se mereu că nu reușesc să acopere costurile de funcționare. Directorul ­ge­neral al Thermonet, Mugur Corlățean, a declarat ieri că societatea va anunța când va începe furnizarea agentului termic, în acest moment lucrându-se la umplerea instalațiilor. “Incă nu știm de la ce dată va începe furnizarea agentului termic, când vom stabili o dată, vom anunța. De duminică a început umplerea instalațiilor. Sunt două școli care primesc de astăzi (n.r. – ieri, 2 octombrie) căldură”, a declarat Mugur Corlățean, director Thermonet, refuzând însă să numească unitățile de învățământ norocoase, conștient probabil de discriminarea pe care o face față de copiii sucevenilor.

După ce, în perioada verii, reprezentanții acestei societăți, aflată azi în mari dificultăți financiare, au recurs la tot felul de tertipuri la limita legii pentru a-i descuraja pe suceveni să-și monteze centrale de apartament și au solicitat pentru debranșarea de la sistemul de termoficare un teanc de documente, acum nici măcar nu se obosesc să stabilească o dată pentru furnizarea căldurii, punând în pericol sănătatea populației. (Cristina RUSTI)