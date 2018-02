Zece cazuri de gripă diagnosticate în ultimele zile în județul Suceava și peste 3.000 de viroze și pneumonii

Numărul cazurilor de gripă crește de la o săptămână la alta, după cum arată datele făcute publice de DSP Suceava. Toți cei zece pacienți diagnosticați cu gripă sunt internați și urmează tratament de specialitate. In ultima săptămână, peste 3.000 de suceveni au ajuns la medic din cauza răcelilor

După cum reiese din datele statistice transmise de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, în ultima săptămână au fost confirmate zece cazuri de gripă printre suceveni, fiind astfel 28 cazuri înregistrate până acum în Suceava, în acest sezon. Este vorba despre patru adulți cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani și încă șase persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Toți cei zece pacienți diagnosticați cu gripă sunt în prezent internați în spital și urmează tratament de specialitate. Medicii au început să se confrunte cu tot mai multe cazuri compabile cu gripa, iar numărul sucevenilor care au nevoie de asistență medicală din cauza afecțiunilor respiratorii este în creștere, fiind mai mulți pacienți decât în săptămâna precedentă. Astfel, numărul pacienților care au ajuns la medic din cauza răcelilor în ultimele șapte zile a fost de 3.234, față de săptămâna anterioară, când s-au înregistrat 2.865 de astfel de cazuri.

Mai exact, la nivelul județului Suceava s-au înregistrat 2.440 de cazuri de îmbolnăviri prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, numărul acestora fiind în creștere dacă ne referim la cele 2.231 de cazuri înregistrate în săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, ­res­pectiv 865 de cazuri, numărul pacienților crescând cu aproape 200 de copii diagnosticați cu viroză respiratorie, deoarece în săptămâna precedentă au fost 694 de cazuri. In rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani au fost 515 cazuri, iar la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani au fost 457 de cazuri de îmbolnăviri. In rândul nou-născuților cu vârsta de până într-un an au fost 242 de cazuri, categorie urmată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 65 de ani, în rândul cărora au fost înregistrate 187 de cazuri, pentru ca cele mai puține cazuri, și anume 174, să fie înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Dintre pacienții diagnosticați cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 62 au fost internați în spital pentru tratament de specialitate, crescând astfel și numărul spitalizărilor față de săptămâna precedentă, când 51 de suceveni au necesitat spitalizare.

In aceeași perioadă, la nivelul județului Suceava s-au mai înre­gistrat și 684 de cazuri de pneumonii, și acestea fiind în creștere față de cele 627 de cazuri de preumonii din săptămâna anterioară. 95 de pacienți au necesitat spitalizare. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 152, s-au înregistrat în rândul sucevenilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, categorie urmată de copiii cu vârsta între cinci și 14 ani, în rândul cărora au fost 147 de pacienți. La copiii cu vârsta cuprinsă între doi și patru ani au fost 108 cazuri, la aceștia adăugându-se și 99 de nou-născuți diagnosticați cu pneumonie. Printre sucevenii cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani s-au înregistrat 96 de cazuri de pneumonii și 82 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani au fost diagnosticate cu această boală.

Medicii și-au arătat îngrijorarea față de aceste cifre și le recomandă în continuare sucevenilor să se vaccineze antigripal, mai ales că în cursul săptămânii trecute a fost confirmat, prin analize de laborator, și primul caz de gripă cu virusul AH1. Pacienta, o femeie în vârstă de 61 de ani, este internată la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean. (Cristina RUSTI)