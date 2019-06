Vineri a avut loc vernisajul Expoziției “Curcubeul viselor”, cu lucrări ale copiilor de la Atelierul de pictură «Artiris» din Rădăuți

Vineri, 7 iunie 2019 a avut loc la Galeriile de Artă din Rădăuți vernizajul expoziției “Curcubeul viselor”, expoziție care va sta pe simeze timp de 3 săptămâni.

La vernisaj au participat părinți, prieteni și cunoștințe, iar eleva Popescul Alexandra a susținut un mic moment muzical la pian, «curatori» fiind artistul Ioan Bodnar, istoricul Daniel Hrenciuc și directorul adjunct al școlii gimnaziale «Bogdan Vodă » Rădăuți.

Expoziția încununează munca copiilor din luna septembrie a anului trecut până acum la atelierul de pictura «Artiris» din Rădăuți.

«Expun în jur de 50 de copii, câte două lucrări de fiecare. Am încercat să nu le impunem o temă în alegerea lucrarilor pentru expoziție, ci să aleagă cu sufletul lucrările preferate.Temele sunt destul de variate, pornind de la desene specific copiilor mici de 3, 4, 5 ani, până la teme care sunt legate de natură, peisaj și flori sau animale. Elevii mai îndrăzneți au abordat și portretul în compozițiile lor, unii dintre ei fiind mai conștiincioși și mergând până spre studiu. Elevii de la atelier sunt cu vârste cuprinse între 3 și 13 ani. Cu unii din ei lucrez de mai mult de 4 ani și `ndrăznesc să abordez diferite tehnici, precum cuțit de paletă, pictură pe sticlă, colaj, aquarela, acrylic sau chiar ulei pe pânză. «Artiris» nu are decât un an școlar, deoarece a fost înființat în septembrie 2018, în Rădăuți.

Atelierul este acel ceva la care visezi de mic să ți se împlinească și faci tot posibilul pentru a merge în direcția aceea. Așa a fost și cu atelierul. «Artiris» este ca o coca care trebuie plămădită bine pentru a crește frumos. Aici am posibilitatea de a lucra mai îndeaproape cu elevii pe care îi am la clasă la școala gimnazială Bogdan Vodă și nu doar din unitățile în care predau.

Vara ajutăm elevii de liceu să se pregătească pentru admiterea la universitățile de artă din țară, în special pe elevii de la colegiul Eudoxiu Hurmuzachi, unde eu predau. Aici ne descoperim, și creștem frumos ca o familie, ne dezvoltăm și facem împreună tot felul de activități», ne-a declarat prof. Ioana Irina Ducra, coordonatoarea Atelierului «Artiris». (O.S.)