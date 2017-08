Vicoveanul Ursachi, zis GJ, individul care a fentat aproape tot Codul Penal, a mai făcut o nefăcută

Ovidiu Gheorghe Ursachi, de 35 de ani, din Vicovu de Sus are multe infracțiuni la activ, de la contrabandă cu țigări și trafic de droguri la nerespectarea ordinului de protecție, uz de armă, precum și mai multe încălcări ale legilor rutiere. In 2011, fugea cu mașina de polițiști și după o urmărire ca-n filme a fost oprit doar după ce oamenii legii au tras asupra lui. Atunci a rămas fără un rinichi și fără bucăți din intestin. Asta însă nu l-a liniștit. Acum două zile, deși are permisul reținut, a condus o mașină până în Putna având și o alcoolemie de 0,91 mg/l, a intrat în casa unui localnic și a refuzat să iasă de acolo. El a fost scos afară de polițiști, fiind reținut pentru 24 de ore. Cu tot trecutul lui infracțional, de fiecare dată Ursachi a reușit să scape basma curată

La data de 23 august 2017, o patrulă de siguranță publică din cadrul Secției nr.4 de Poliție Rurală Gălănești a fost anunțată prin 112 despre faptul că Ovidiu Gheorghe Ursachi zis „GJ”, de 35 de ani, din orașul Vicovu de Sus, conduce o mașină pe drumurile publice în timp ce se află sub influența băuturilor alcoolice și manifestă un comportament agresiv. Polițiștii deplasați la fața locului l-au depistat în flagrant pe Ovidiu Gheorghe Ursachi, din orașul Vicovu de Sus, care a pătruns ilegal în curtea și locuința lui Gheorghe H., din comuna Putna, refuzând să părăsească imobilul la soli­citarea proprietarilor, scandalul fiind aplanat de polițiști. Cu această ocazie s-a constatat că Ursachi a condus pe DN 2H, în localitatea Putna, autoturismul Mercedes Benz înmatriculat în Marea Britanie. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Scandalagiul a fost dus la Spitalul din Rădăuți pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, însă a refuzat acest lucru. Fiind făcute verificări în bazele de date s-a constatat că vicoveanul figurează ca având permisul de conducere reținut.

Pe numele lui Ovidiu Gheorghe Ursachi a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „violare domiciliu”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice”. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul Poliției sucevene.

Ovidiu Gheorghe Ursachi a fost împușcat de polițiști în 2011

In dimineața zilei de 8 mai 2011, Ovidiu Gheorghe Ursachi a ajuns la Spitalul Județean Suceava, după ce a fost împușcat de polițiștii aflați în urmărirea lui. Acesta se afla în noaptea precedentă la volanul unui Alfa Romeo înmatriculat în Anglia, cu care pornise de la Rădăuți spre Vicovu de Sus. Polițiștii i-au cerut să oprească mașina, însă el a refuzat și în scurt timp a început o urmărire ca în filme.

La Rădăuți, polițiștii au încercat să îl oprească pe Ursachi, al cărui automobil prezenta o avarie și nu îi funcționau stopurile. Soferul autoturismului a accelerat, trecând pe culoarea roșie a semaforului de pe strada Piața Unirii și a virat pe strada Stefan cel Mare. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, cerându-se și sprijinul altor echipaje. Astfel, în urmărirea autoturismului au mai pornit încă două mașini de poliție. Acestea au urmărit mașina condusă de Ursachi pe raza comunelor Marginea, Horodnic de Sus, Voitinel, Vicovu de Jos și Vicovu de Sus, unde s-a solicitat sprijinul unui echipaj al poliției rutiere, aflat în patrulare pe raza acestei din urmă localități. Numai că vehiculul urmărit a întors spre Vicovu de Jos. La un moment dat, pe raza acestei localități, mașina a pătruns pe un drum mărginaș, iar într-o locație denumită „sub mal”, la granița dintre cele două Vicovuri, Ovidiu Ursachi a fost nevoit să oprească, nemaiputând înainta. De pe locurile din față ale automobilului a coborât Ursachi și încă o persoană, care au luat-o la fugă în aceeași direcție. In urmărirea lor au pornit un polițist și un jandarm. Când cele două persoane s-au despărțit, s-a decis continuarea urmăririi doar a șoferului. Un agent de poliție l-a somat regulamentar pe șofer și pentru că acesta nu s-a supus, polițistul a tras către acesta, rănindu-l.

Ovidiu Ursachi a fost transportat mai întâi la Spitalul Municipal Rădăuți. De aici, tânărul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a fost operat. Medicii Unității de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean Suceava au constatat ca bărbatul avea o plagă împușcată la nivelul rinichiului stâng și o dublă plagă împușcată la nivelul intestinului subțire, leziuni care au impus intervenția chirurgicală imediată. Tânărul a fost mai întâi operat de medicul specialist în urologie, fiindu-i extirpat rinichiul stâng, iar apoi au intervenit chirurgii, extirpând segmentele din intestinul subțire care au fost afectate.

Ovidiu Ursachi din Vicovu de Sus este cunoscut polițiștilor și locuitorilor din zonă ca fiind un șofer cu pro­bleme. El este cercetat în alte dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis. In unul dintre aceste două dosare el este cercetat pentru că a fost surprins la volanul unui autovehicul chiar în intervalul în care avea permisul suspendat.

A ajuns în arestul Poliției după ce a tras cu pistolul în fața unei case din Vicovu de Sus

In toamna anului trecut, Ovidiu Ursachi a fost băgat în arestul Poliției sucevene după ce a încălcat ordinul protecție impus de judecători, neavând dreptul de a se apropia de fosta sa soție, precum și de locuința acesteia. Ordinul de protecție pare să nu-l fi impresionat prea mult pe Ursachi. O localnică de 46 de ani, din Vicovu de Sus, a reclamat la poliție faptul că individul a venit la domiciliul său, unde a făcut scandal, iar la un moment dat a scos un pistol cu aer comprimat, cu care a tras în aer. În urma verificărilor făcute de polițiști a reieșit că reclamanta era acasă împreună cu membrii familiei sale, când la un moment dat în fața casei a oprit o mașină de la volanul căreia a coborât Ursachi.

Acesta i-a reproșat femeii că are grijă de copiii săi și o ajută la treburi gospodărești pe fosta sa soție. În timp ce discutau, Ovidiu Gheorghe Ursachi a scos un pistol cu aer comprimat din categoria armelor neletale nesupuse autorizării și a tras în aer, după care a plecat de la fața locului.

Oamenii legii au mai descoperit că bărbatul are permisul de conducere suspendat. La data de 25 iulie 2016, Judecătoria Rădăuți a emis un ordin de protecție privind-o pe fosta soție din orașul Vicovu de Sus, prin care Ursachi a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de soție, de copiii minori, precum și de imobilul în care aceștia locuiesc.

La data de 15 octombrie 2016, polițiștii au întocmit un alt dosar penal pe numele lui Ursachi pentru că a încălcat un ordin de protecție. În ziua respectivă, la ora 20.37, Poliția orașului Vicovu de Sus a fost anunțată prin 112 ­des­pre faptul că Ovidiu Gheorghe Ursachi ar fi urmărit-o și jignit-o pe fosta sa soție, de 31 de ani, din Vicovu de Sus.

Pe numele vicoveanului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, „uzul de armă neletală fără drept” și „nerespectarea hotărârilor judecătorești”. Oamenii legii au făcut o percheziție domiciliară, la vremea respectivă, la locuința lui Ursachi, pentru administrarea de material probator și probarea activității infracționale. Aceștia au ridicat mai multe bunuri și a fost găsită arma neletală folosită pentru executarea focului în aer. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Suceava.

Ovidiu Gheorghe Ursachi este o persoană cunoscută ca fiind certată cu legea. În trecut, numele său a apărut în dosare privind contrabanda cu țigări sau traficul de droguri. (Dănuț ZUZEAC)