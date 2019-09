Veteran de război, maistru de aviaţie, aniversat și decorat la 103 ani: Aș vrea să zbor oleacă

Un veteran de război din localitatea Dolhasca, județul Suceava, unul dintre ultimii maiştrii de aviaţie din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost aniversat și decorat la împlinirea vârstei de 103 ani. El spune că s-ar urca într-un avion să zboare „oleacă”.

Sublocotenentul în rezervă Costachi Florea a făcut războiul de la un capăt la altul, iar acum îşi duce bătrâneţea în Dolhasca, județul Suceava, acolo unde s-a născut şi a trăit aproape toată viaţa, relateaza Mediafax.

Miercuri a împlinit 103 ani, iar de ziua sa a fost aniversat de aviatori și a primit cea de-a treia decoraţie: Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării. „La data de 25 septembrie 2019, cu prilejul aniversării vârstei de 103 de ani, în semn de apreciere a activităţii desfăşurate în întreaga carieră militară, pentru curajul, devotamentul şi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, se conferă Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării domnului sublocotenent în retragere Florea Constantin”, se arată în documentul semnat de generalul Nicolae Ciucă, Şeful Statului Major al Apărării.

Florea Costachi a primit decoraţia de la aviatorii de astăzi prezenţi în ultimii ani, în fiecare toamnă, la aniversarea sa. „Pentru noi nu este doar un maistru militar, este un veteran de război, este un om care şi-a sacrificat libertatea, familia în luptele pe care le-a dus în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi nu numai, mă refer aici şi la lupta împotriva comunismului, pentru că a avut de suferit. A fost un exemplu, este un exemplu pe care ne-am dori cu ardoare să îl respectăm, să îi aducem un omagiu şi, de ce nu, să ne întâlnim, aşa cum am făcut-o astăzi şi zece ani de acum înainte.”, a declarat cdor. Leonard Baraboi, comandantul Bazei 95 Aeriene Bacău.Pe lângă decoraţie şi buchete de flori, veteranul a primit şi un tort tricolor şi toată lumea i-a cântat în cor „La mulţi ani”.

„Semnul ăsta de 103 e foarte greu de scris de multă lume, de aceea, fiind un campion al longevităţii poate vă spune şi ne spune secretul. Un om care s-a născut în perioada Primului Război Mondial, care a participat la Al Doilea şi acum primeşte distincţii de la armata care este în NATO, nu cred că visa aşa ceva şi nu cred că visam nici noi, ceilalţi. Câte transformări în 103 ani şi pentru noi şi pentru dumneavoastră – armata şi logistica s-a schimbat cu 180 de grade. E ceva la care poate nu ne-am gândit mulţi dintre noi. Dar uite că este contemporan cu aceste lucruri domnul Florea Costache, care, cum spunea maestrul Ion Irimescu, <ce e suta în ziua de azi?>, ca să vorbim de suta de ani”, a spus Gheorge Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, prezent şi el la aniversarea veteranului.



Nu este prima decoraţie a bătrânului. În 2017 a primit Emblema de Onoare din partea Forţelor Aeriene, iar anul trecut a fost decorat de Preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler. Toate cele trei medalii le poartă acum cu mândrie în piept, în zile de sărbătoare, iar pe umeri ţine drapelul ţării.

„Mă simt foarte bine, mai ales când vin aviatorii, îs simpatici, dar îs tare şi eu, că am fost şi eu vreo şapte anişori, am fost militar, cei trei ani pe care trebuia să îi fac eu şi patru am fost în război, din ’41 şi până în ’45.”, îşi aminteşte veteranul.

Întrebat dacă ar mai vrea să se urce la bordul unui avion, bătrânul maistru de aviaţie a spus că, dacă s-ar putea, ar zbura „oleacă”.

„M-aş urca, sigur că da! Aş vrea să văđ şi eu cum e un avion înăuntru, să zbor oleacă şi eu, dacă s-ar putea, bineînţeles!”, a spus Costachi Florea.

Potrivit aviatorilor care îl aniversează în fiecare an, el este lucid, volubil și cu o memorie de invidiat.

Veteranul, care a împlinit venerabila vârstă de 103 ani este îngrijit, în Dolhasca, de o nepoată şi o strănepoată.

„Iese în curte, îşi face surcele, ca să îşi facă activitatea că nu îi place să stea numai în casă, citeşte presa, în fiecare lună îi fac abonament la ziar. Din război nu mi-a povestit absolul nimic, niciodată, lui nu i-a plăcut să vorbească despre asta pentru că el şapte ani nu a venit acasă deloc, nu şi-a văzut familia”, a spus Cristina Baciu, strănepoata lui.

Costachi Florea a făcut stagiul militar între 1938 şi 1945 în cadru Flotilei 1 Aviaţie din Iaşi, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost concentrat în calitate de mecanic de avioane în cadrul Flotilei 2 Bombardament din Corpul Aerian Român.

A fost luat şi prizonier, pentru scurt timp, de către sovietici, în august 1944 şi a adus avioanele româneşti până la Budapesta. După război s-a întors acasă şi a refuzat să povestească prin ce a trecut. (Mediafax)