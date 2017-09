Veniturile dentiștilor suceveni sunt afectate de prezența “medicilor migratori” din Ucraina, dar și din Iași

Aceștia din urmă, chiar dacă au studii de specialitate și oferă servicii în cabinete dotate corespunzător, lucrează în cabinete ale dentiștilor suceveni fără a fi înregistrați la Colegiul Medicilor Dentiști Suceava. In ceea ce privește așa-zișii medici din Ucraina, aceștia oferă asistență medicală dentară, mai ales la țară, la domiciliul pacienților, punând în pericol sănătatea publică. Medicii îi avertizează pe sucevenii care recurg la serviciile acestor “stomatologi” că se expun unor boli foarte grave care se transmit prin sânge, cum ar fi hepatita C și SIDA

După cum reiese din afirmațiile medicului Gabriel Gospodaru, președintele Colegiului Medicilor Dentiști din județul Suceava, încasările stomatologilor suceveni sunt puternic afectate de “medicii migratori”. “Ne confruntăm cu două tipuri de migratori. Din informațiile pe care le avem de la colegii noștri, sunt mulți cetățeni din Republica Moldova și Ucraina care pretind că au specializare în stomatologie și oferă servicii foarte ieftine la domiciliul pacienților. Aceștia, pe lângă faptul că ne ard puternic la buzunare pe noi, pun în pericol și sănătatea publică. O altă categorie de medici migratori o reprezintă medicii din Iași care colaborează cu foști colegi de facultate din Suceava și oferă în cabinete stomatologice de la noi servicii de implantologie, chirurgie sau ortodonție. Vreau să explic faptul că și aceștia au nevoie de acreditare de la Colegiul Medicilor Dentiști Suceava, prin care să se specifice și în cadrul cărui cabinet își desfășoară activitatea. Pot să colaboreze și cu câte trei astfel de cabinete, dar cu știrea noastră. Aceștia nu pun în pericol sănătatea publică, dar nu se supun regulilor Colegiului Medicilor Dentiști Suceava și vreau să completez că am început o adevărată luptă împotriva acestor două categorii”, a explicat medicul Gabriel Gospodaru, ­preșe­dintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava.

Se pare că medicii din Republica Moldova și Ucraina fără drept de liberă practică în România își desfășoară activitatea cu succes în mediul rural, găsirea unui stomatolog care să lucreze în unele comune din județ fiind o misiune imposibilă pentru cea mai mare parte a conducerilor administrațiilor publice locale. Acolo unde a fost posibil, consiliile locale au reabilitat clădiri pentru ca viitorul medic să aibă toate condițiile pentru a-și desfășura activitatea. Sunt însă situații în care oamenii nu au fost niciodată la stomatolog pentru că în comună nu au un astfel de specialist, iar situația financiară nici nu le permite să meargă în alte părți pentru o urgență stomatologică. Potrivit unui raport al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava, sunt încheiate 54 de contracte cu 69 de medici de medicină dentară, din care 32 de contracte cu un număr de 36 de medici de medicină dentară sunt pentru mediul rural. Primarii comunelor fără medic ­sto­matolog spun și ei că nimeni nu este interesat să investească într-un cabinet în mediul rural pentru că și-ar amortiza investiția foarte greu. La fel spun și medicii dentiști, care fug de sate pentru că știu că acolo oamenii sunt săraci și puțini țin la sănătatea orală și-și permit să-și rezolve ­pro­blemele. Nevoile îi forțează astfel pe unii suceveni, majoritatea de la țară, să își pună sănătatea în pericol. Foarte mulți au fost tratați de cetățeni din Ucraina, care umblă din sat în sat și spun că sunt medici stomatologi. Pentru că au tarife mult mai mici, prin comparație cu cele din cabinetele stomatologice, i-au convins că pot scoate măsele și în bucătăria de vară. La Vicovu de Jos, Dorna Candreni, Fundu Moldovei, Bălcăuți, dar și în satele din zona Siret foarte mulți localnici și-au făcut lucrări dentare la stomatologii ambulanți veniți din Ucraina. Dentiștii suceveni cred însă că mulți dintre așa-zișii specialiști sunt doar tehnicieni dentari sau, și mai rău, escroci. Medicii îi avertizează pe sucevenii care recurg la serviciile acestor “stomatologi” că se expun unor boli foarte grave, care se transmit prin sânge, cum ar fi heptita C și SIDA.

Pentru a încerca să oprească acest fenomen care a luat amploare în județul nostru, președintele Colegiului Medicilor Dentiști Suceava a început o serie de verificări în județ pentru a discuta cu stomatologii din zonă, dar și cu populația expusă la acest fapt. “Mă străduiesc foarte mult să pun la punct această ­pro­blemă și sunt foarte dezamăgit. Am cerut colegilor mei din judet să trimită sesizări la Colegiu și să ne anunțe exact unde se desfășoară acest tip de asistență me­dicală pentru a putea lua măsuri. Săptămâna trecută am avut o ședință de acest gen cu colegii dentiști din zona Vatra Dornei, iar în cursul săptămânii viitoare am programat o întâlnire cu medicii din zona Câmpulung Moldovenesc”, a completat medicul dentist Gabriel Gospodaru.

Se pare că acest fenomen va fi foarte greu de oprit, dacă facem referire la faptul că din cei 490 de medici ­sto­matologi din județ, doar 52 au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar fondurile pe care aceștia le primesc sunt mult sub nivelul cerințelor.

De la începutul anului, cinci noi medici, patru din Ucraina și unul din Republica Moldova au primit ­acre­ditare de liberă practică din partea Colegiului Medicilor Dentiști din Suceava. (Cristina RUSTI)