Vasile Andriciuc și-a reluat funcția de primar al comunei Scheia

El a fost suspendat din această funcție la sfârșitul lunii mai, a câștigat alegerile fiind în arest la domiciliu, a stat aproape șase luni sub control judiciar cerut de DNA și aprobat de instanță. “Mi s-a ridicat controlul judiciar. Am informat instituția Prefectului în acest sens, iar începând de astăzi (ieri, n.r.) am revenit la Primărie”, a transmis primarul de la Scheia, Vasile Andriciuc

Vasile Andriciuc, primarul reales în data iunie 2016 pentru un nou mandat în fruntea executivului local al comunei Scheia, și-a reluat atribuțiile, după aproape șase luni în care a fost suspendat din funcție.

Ieri dimineață, Vasile Andriciuc a prezentat prefectului mai multe documente în baza cărăora s-a cerut evaluarea situației juridice în ceea ce îl privește după ce măsura controlului judiciar impusă de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) împotriva sa în data de 27 mai a expirat pe 22 noiembrie. In acest context, prefectul de Suceava, Constantin Harasim, a tras concluzia că Vasile Andriciuc își poate exercita funcția de primar și nu mai este nevoie de un ordin de prefect în acest sens. De menționat că, în urmă cu o zi, prefectul Constantin Harasim nu era la curent cu ceea ce urma să se întâmple, apreciind că nu poate fi demis un primar pentru că a fost suspendat în cursul urmăririi penale, dând ca exemplu faptul că la Rădăuți, aproape doi ani, funcția de primar a fost blocată pe numele lui Aurel Olărean, ținut în arest într-un dosar de corupție. Olărean este acum liber, dosarul în care este incriminat a fost returnat la DNA pentru completarea cercetărilor, el fiind acum printre primii pe lista de candidați a unui partid politic la alegerile generale din 11 decembrie.

In data de 31 mai a acestui an, cu doar o săptămână înainte de alegerile locale organizate în 6 iunie a.c., printr-un ordin semnat de Constantin Harasim, prefectul în funcție atunci și acum, Vasile Andriciuc, primarul comunei Scheia, a fost suspendat din funcție, fiind pus sub control judiciar la cererea DNA pentru două infracțiuni de luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite și două infracțiuni de fals intelectual. Decizia a fost luată în mijlocul campaniei electorale la alegerile locale în care Vasile Andriciuc candida pentru un nou mandat. În dosarul penal ce îl vizează pe primarul Vasile Andriciuc de la Scheia mai sunt cercetate secretara comunei Scheia, Luminița Rîșca,dar și polițistul Constantin Cucerca, de la Poliția Municipiului Suceava. Pentru că măsura controlului judiciar nu a mai fost prelungită de instanță, iar procurorii DNA nu au mai cerut o prelungire a acestei măsuri, Vasile Andriciuc și-a putut relua funcția pentru care a fost ales de majoritatea votanților din comuna Scheia. “Mi s-a ridicat controlul judiciar. Am informat instituția Prefectului în acest sens, iar începând de astăzi (ieri, n.r.) am revenit la Primărie. Mă voi informa asupra tuturor problemelor administrative de la Primărie iar de vineri (25 noiembrie n.r.), voi prelua toate atribuțiile funcției de primar ales de locuitorii comunei Scheia în data de 6 iunie 2016”, a declarat Vasile Andriciuc.

Ieri după-amiază a fost transmis și un comunicat de presă de la Instituția Prefectului, în legătură cu acest subiect: “Dată fiind adresa Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Investigații Criminale, Biroul Supravegheri Judiciare, prin care se aduce la cunoștința domnului Andriciuc Vasile faptul că la data de 23 noiembrie 2016 a expirat măsura preventivă a controlului judiciar instituită față de acesta, prin Ordonanța emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, domnul Andriciuc Vasile își va exercita drepturile și își va îndeplini îndatoririle ce îi revin conform prevederilor legale. Acesta a depus jurământul în data de 27.07.2016 în fața Consiliului Local al comunei Scheia”, se arată în comunicatul de presă transmis ieri după-amiază de Prefectura județului Suceava. (Neculai ROSCA)