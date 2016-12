Vama Siret ar putea fi modernizată din fonduri europene pentru fluidizarea traficului

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a convenit cu autoritățile din Cernăuți să promoveze un proiect transfrontalier pentru modernizarea Vămii Siret – Porubnoe. Se prefigurează construirea unui tunel pentru scanarea mașinilor în vamă

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut ieri o discuție cu președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ivan Muntean, guvernatorul regiunii Cernăuți, Oleksandr Fisciuk, la întâlnire fiind prezent și șeful Direcției Generale a Vămilor, Dorel Fronea, șeful Direcției Vamale din regiunea Cernăuți, precum și reprezentanți din conducerile Poliției de Frontieră din cele două regiuni. In acest cadru, Consiliul Județean Suceava și autoritățile din regiunea Cernăuți au convenit să formeze un grup comun de lucru în vederea promovării unui proiect european transfrontalier prin care să fie accesate fondurile necesare pentru modernizarea punctului de trecere a frontieră Siret – Porubnoe în vederea fluidizării traficului prin vamă.

După discuții, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că întâlnirea a fost extrem de eficientă, luându-se decizia ca membrii grupului de lucru pentru promovarea proiectului de modernizare a punctului de trecere a frontierei să se întâlnească prima dată în ziua de 23 ianuarie 2017. „Avem în vedere accesarea de fonduri pentru modernizarea punctului vamal de la noi de la Siret, dar și a celui de la Porubnoe. Există posibilitatea, mai este disponibilă o sumă 5,3 milioane de euro din fonduri europene pentru un proiect transfrontalier. În cadrul întâlnirii am discutat despre un drum pe trei benzi pe care să îl facem noi la intrare în Ucraina, iar ei să vină în oglindă cu noi, cu un drum similar”, a declarat șeful administrației județene. El a arătat că noul drum pentru fluidizarea traficului prin Vama Siret va avea o deviere prin parcul industrial din Siret, acolo unde urmează să fie realizate investiții în sistemele de apă, canalizare, gaze și electricitate.

Tunel pentru scanarea mașinilor în Vama Siret

În vama Siret va fi construit un tunel pentru scanarea mașinilor de mare tonaj. Flutur a precizat că șeful Direcției Generale a Vămilor a anunțat că modernizarea Vămii Siret va consta în creșterea capacității acesteia, prin extinderea spațiilor pentru vameși și polițiști, a culoarelor, toate acestea pentru creșterea vitezei de verificare a celor care trec granița. „Toate cu respectarea legislației europene, cu acele tunele speciale de scanare care lipsesc la noi și cu mijloacele moderne și dotările specifice Uniunii Europene”. De precizat că șeful Direcției Vămilor, Dorel Fronea, a anunțat ieri că în Vama Siret vor fi construite un tunel de scanare a mașinilor de mare tonaj și o hală pentru controlul autoturismelor. Gheorghe Flutur a precizat: „Mă bucur că împreună am convenit că trebuie să ne mișcăm foarte repede. Aici va fi construit un tunel de scanare a TIR-urilor pentru a scurta timpul de verificare și o hală pentru mașini mici, pentru control, care vor fi extrase din trafic pentru a nu ține blocată o vamă întreagă. Mai mult, numărul de cabine pentru vameși și polițiștii de frontieră va fi mărit. Am luat în calcul toate acestea pentru că în 2016 a crescut traficul prin Vama Siret. Noi știam din anii trecuți că au fost 500.000 de mașini. Datele arată că anul acesta a crescut la peste 700.000 de mașini și 1,8 milioane de pasageri care trec prin acest punct, deci traficul este în creștere”.

Pe de altă parte, președintele CJ Suceava a precizat că a discutat cu ministrul Transporturilor despre preluarea de către Drumurile Naționale a porțiunii de drum din zona vămii. Flutur a spus că ministrul Transporturilor a fost de acord cu această propunere, urmând ca în acest sens să fie promovată o Hotărâre de Guvern. „Asta deoarece în momentul de față întreținerea și deszăpezirea acestui drum trebuie să o facă vama. Si nu este corect. Am avut discuții cu ministrul Transporturilor, care a solicitat promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru ca această porțiune de drum care este în zona vămii să treacă la Ministerul Transporturilor, astfel încât drumul european 85 să se termine la bariera din Vama Siret”, a afirmat Gheorghe Flutur. El a adăugat că și autoritățile din regiunea Cernăuți consideră că modernizarea punctului de trecere a frontierei Siret – Porubnoe trebuie să fie o prioritate, având în vedere că tot mai mulți cetățeni ucraineni vor să meargă spre Uniunea Europeană prin România, și în special prin Vama Siret. „Si aici apare un paradox. Dacă la Halmeu în hotar cu ei punctul vamal este mult mai larg, mai accesibil, Vama Siret are trafic mare, dar spațiul și clădirile au capacitate mică. De aici și ștrangularea din traficul de frontieră despre care am discutat, și măsurile urgențe care trebuie luate pentru fluidizare. Sunt acțiuni regionale între noi și vecinii noștri și socotesc că a fost o întâlnire foarte productivă pentru noi, care va avea efecte bune pentru populația atât din partea românească, cât și cea ucraineană, dar și pentru cei care vor să vină să viziteze zonele noastre”, a mai spus Gheorghe Flutur. Nu în ultimul rând, el a precizat că în cadrul discuțiilor a prezentat autorităților din regiunea Cernăuți și acceptul Guvernului României de a finanța din anul 2017 construcția drumului rapid pe patru benzi de la Siret – Suceava – Pașcani – Ploiești – București. (O.S.)