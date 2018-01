Valentin Popa este oficial noul ministru al Educației

Noul Cabinet condus de Viorica Dăncilă a trecut ieri de votul Parlamentului și aseară a depus jurământul în fața preșe-dintelui Iohannis. Noul ministru al Educației este, începând de aseară, rectorul Universității sucevene, Valen­tin Popa. In cursul zilei de ieri, profesorul sucevean a fost audiat în comisia de specialitate din Parlament și a recunoscut că a făcut mai multe greșeli, dezacorduri sau bâlbe, pe care le-a pus însă pe seama emoțiilor. De asemenea, Popa a susținut că “pamblică” este un cuvânt pe care l-a folosit întotdeauna, fiind un regionalism la care ține, a avut de înfruntat “protestul pamblicilor” și a primit cadou o carte de gramatică.

Scandal la audierea ministrului propus la Educație

Valentin Popa, propus ministrul Educației Naționale, a primit, luni dimineață, aviz pozitiv în comisia de specialitate din Parlament, cu 22 de voturi “pentru” și 12 “împotrivă”.

În timpul audierii lui Valentin Popa în Comisia de învățământ, știință, tineret și sport, a existat și un incident. Trei parlamentari ai Partidului Național Liberal au tăiat, luni, panglici, în fața acestuia după ce în spațiul public au apărut imagini cu acesta surprins când spune “pamblică”. După ce cei trei parlamentari liberali, printre care s-a numărat Florin Roman și Radu Leureanu, au tăiat panglici în timp ce ministrul propus la Educație se prezenta, un alt membru al comisiei a cerut președintelui de ședință să ia măsuri.

“Doamna președinte, dar conduceți ședința sau ce faceți?”, a întrebat cineva din sală

Apoi, Mihai Goțiu, parlamentar USR, i-a înmânat lui Valentin Popa și o carte de gramatică.

După ce premierul desemnat, Viorica Dăncilă, și-a anunțat componența Guvernului, pe Internet a apărut o înregistrare video cu Valentin Popa, propus pentru funcția de ministru al Educației, care face mai multe greșeli gramaticale. Printre altele, Popa vorbește despre ”pamblică”.

Valentin Popa, despre “pamblică”: În Moldova, se folosește acest cuvânt, este un regionalism

Ministrul Valentin Popa a explicat, referitor la folosirea cuvântului “pamblică”, că acesta se folosește în această formă în zona Moldovei și că este un regionalism.

“Recunosc că în ultimii 6 ani, de când am fost rector, am făcut dezacorduri, bâlbe, greșeli gramaticale, în general, datorate emoțiilor. Nu neg că am făcut în trecut astfel de greșeli. Cine nu mai greșește? Oare mai găsim o persoană publică care în ultimii ani să nu aibă astfel de dezacorduri? Afirm cu tărie că trebuie să am un limbaj perfect, mă voi strădui să îl am. Acel colaj nu a fost falsificat, nu am niciun motiv și nicio dovadă să spun asta, dar am vrut să vă menționez că acest lucru este posibil. Nu cred că este cineva în România care să dorească să îmi facă așa rău”, a declarat Popa.

Ministrul Educației a explicat și de ce a folosit greșit forma cuvântului panglică.

“În ceea ce privește cuvântul «pamblică», în Moldova se folosește acest cuvânt, este un regionalism. Întotdeauna am vorbit așa și sunt mândru că sunt bucovinean și voi folosi în continuare aceste regionalisme. Chiar dacă aici în București am fost privit cu zâmbete”, a completat, în timpul audierilor, Valentin Popa.

Discursul lui Popa, cu greșeli și după audiere: “Se întâmplă când vorbești din pasiune”

Ministrul propus pentru Educație, Valentin Popa, avizat favorabil în comisia de specialitate din Parlament, a făcut greșeli gramaticale și după audiere, precizând că el, la universitate, nu poate amenaja nicio sală în mai puțin de un an “datorită” procedurilor foarte greoaie.

“Este revoltător ( faptul că multe dintre școli au toalete în curte -n.r.). Avem mai puține decât acum câțiva ani. Este absolut trist”, a declarat Popa, la ieșirea de la comisie.

Solicitat să comenteze de ce timp de doi ani de zile au fost modernizate atât de puține unități școlare, ministrul propus la Educație a răspuns: “Resursele financiare bugetare pentru așa ceva nu ne ajută să facem…Sunt planificați (banii- n.r.). De exemplu, la mine la universitate nu pot să fac nici măcar amenajarea unei săli într-un timp mai scurt de un an datorită procedurilor foarte greoaie”.

Referitor la greșelile făcute, de exemplu folosirea greșită a lui “datorită” în loc de “din cauză”, Valentin Popa a explicat, ulterior, că atunci “când ai emoții și când vorbești cu pasiune, se întâmplă”.

Întrebat ce mesaj are pentru elevi, ministrul propus la Educație a spus că le dorește să vorbească cât mai bine limba română, informează Mediafax.

Popa, despre plagiate: Nici legea nu prevede clar unde să pui ghilimele

Valentin Popa, noul ministru al Educației, spune că se discută prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel valorile învățământului românesc, în condițiile în care nici legea nu prevede exact unde se pun ghilimelele.

“Am avut întotdeauna absolvenți extraordinari care au plecat în străinătate. Este păcat cu umbrim valorile învățământului prin scoaterea în evidență a unor elemente nu atât de importante, precum cum ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult despre de 0,1% din tezele de doctorat care ar fi plagiate”, a declarat Valentin Popa, după audierea din comisia parlamentară, unde a primit aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Educației.

Popa spune ccă nici legea nu este foarte clare în domeniul plagiatelor.

“Nici legea după care ar trebui sa îi condamnăm nu este chiar perfectă, nu prevede legea că trebuie ghilimele la un text pe care îl preluăm, sau citarea imediată după el, deși azi cercetătorii noștri așa fac. Nici eu nu am învățat în facultate să fac în acest mod, citarea era la final, dar nu să o faci imediat lăngă text”, a mai spus ministrul Educației.

Valentin Popa, propunerea PSD pentru funcția de ministrul al Educației, este rectorul Universității “Stefan cel Mare” din Suceava din primăvara anului 2012. Acesta a fost susținut pentru preluarea portofoliului de organizația PSD Suceava, fiind votat de CEx în defavoarea Ecaterinei Andronescu. Valentin Popa s-a născut la 12 iulie 1964, iar din 1989 a început să lucreze la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, unde din 2012 până în prezent ocupă funcția de rector. De asemenea, Valentin Popa a fost șef al catedrei de Calculatoare și Automatizări, dar și director de proiect în cadrul unor contracte de cercetare ce implică lucrul în consorții și managementul unor echipe de cercetători distribuite teritorial, potrivit CV-ului afișat pe site-ul Universității.