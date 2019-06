Va fi jale mare în acest an la admiterea la liceu

La nivelul județului nostru, în planul de școlarizare aprobat de IŞJ pentru învățământul liceal în anul școlar 2019-2020 vor 182 de clase, față de 193, câte au fost anul trecut. In schimb, dacă anul trecut în județ erau 50 de clase pentru învățământul profesional, pentru acest an au fost aprobate 77 de clase. Liceele tehnologice pierd semnificativ din numărul încadrărilor didactice, iar acest fapt a stârnit nemulțumire printre cadrele didactice, cu atât mai mult cu cât această decizie vine după încheierea etapelor de mobilitate a personalului didactic, și anume cele de transfer și pretransfer Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, este însă foarte fermă: “Toți elevii care sunt înmatriculați acum au un loc în clasa a IX-a, fie la învățământul liceal, fie la învățământul profesional, dar cei care au media sub 5 să nu mai intre în liceu ”

Anul acesta, se pare că va fi o concurență acerbă printre absolvenții claselor a VIII-a pentru ocuparea unui loc la liceu. Numărul locurilor, în liceele sucevene, a scăzut cu aproape 350, față de anul trecut. Mai exact, în planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, Ministerul Educației a aprobat un număr de 182 de clase la învățământul liceal, față de 193, câte au fost la începutul anului școlar în curs. S-a păstrat atât numărul claselor de la învățământul liceal seral, cât și cel de la învățământul liceal cu frecvență redusă, fiind și anul acesta trei, respectiv cinci clase. Reprezentanții Ministerului Educației au păstrat, comparativ cu anul școlar trecut, și numărul claselor la învățământul postliceal și la cel special, fiind și acum aprobate câte 14, res­pectiv 13 clase.

După cum arată datele statistice, se poate observa clar că numărul locurilor luate de la învățământul liceal, au fost dirijate către învățământul profesional și dual. Dacă pentru anul școlar 2018-2019, Ministerul Educației aprobase în Suceava, 50 de clase, planul de școlarizare pentru anul școlar viitor, cuprinde 77 de clase. La nivelul județului nostru, sunt licee tehnologice care pierd semnificativ din numărul încadrărilor didactice, iar acest fapt a stârnit nemulțumire printre cadrele didactice, deoarece acestea nu mai au siguranța zilei de mâine. Nemulțumirea este cu atât mai mare, deoarece această decizie vine după încheierea etapelor de mobilitate a personalului didactic, și anume cele de transfer și pretransfer.

Cadrele didactice afectate de noul plan de școlarizare, susțin că înțeleg necesitatea relansării învățământului profesional și sunt de acord că „meseria este brățară de aur”, dar precizează că sunt absolvenți de clasa a VIII-a capabili, cu rezultate foarte bune, dar care nu doresc o carieră teoretică, ci o carieră în domeniul economic, ca viitori tehnicieni sau ingineri.

”Înscrierea la evaluarea națională pentru cei care sunt înmatriculați în clasa a opta se face automat. Părinții fac înscrierea numai pentru elevii din seriile anteriore. Așa prevede metodologia adoptată de la începutul anului școlar”, a declarat, ieri, Ecaterina Andronescu, aflată la Parlament la premierea școlilor din cadrul competiției ”școala Europeană”. Întrebată despre despre numărul mult mai mare de clase profesionale pe care le-a repartizat anul acesta în ­ve­derea admiterii la liceu pe care le-a trimis inspectoratelor și apoi le-a corectat, ministrul Educației a spus că toți elevii de clasa a opta vor fi înmatriculați în clasa a IX-a. ”Eu cred că trebuie să învățăm să facem lucrurile în așa fel încât să nu tensionăm situația din școli, dar să ne apropiem de acest deziderat. Avem situația care ne arată că s-au completat clase de liceu cu note între 2 și 3”, a spus Andronescu. ”Aș vrea să ne uităm la rezultate. Anul trecut au fost date în plus 30.000 de locuri, peste cifra elevilor care erau înmatriculați în clasa a opta. Deci aș vrea să elimin ideea că am dat cu 30.000 de locuri mai puține decât numărul elevilor înmatriculați. Toți elevii care sunt înmatriculați acum au un loc în clasa a IX-a, fie la învățământul liceal, fie la învățământul profesional”, a spus ministrul. Ecaterina

Andronescu a mai menționat că numărul de locuri la școlile profesionale a fost distribuit în așa fel încât elevii cu note sub 5 la Evaluarea Națională să nu mai intre la liceu, ci să fie distribuiți la școlile profesionale.

”Datele din anii anteriori ne arată că cei care intră în liceu cu medii mai mici de 5 se încadrează la cei care nu promovează examenul de bacalaureat. S-au adunat circa 700.000 de tineri care nu au promovat examenul de bacalaureat. Când ne interesăm de ei unde sunt, răspunsurile pe care le găsim sunt că au ajuns muncitori necalificați undeva în lume. Acest lucru nu trebuie să mai continue. De aceea, am propus pentru anul acesta să creștem numărul de clase la învățământul profesional, în așa fel încât să fie cât mai aproape de media 5. Deci cei care au media sub 5 să nu mai intre în liceu. Nu am forțat nota, nu-mi fac iluzii că în toate zonele țării cei care sunt sub 5 nu vor ajunge în școli liceale, dar oricum este un pas în direcția cea bună. Pentru că dacă ai dovedit că pe parcursul celor 4 ani de școală gimnazială și la evaluarea de la clasa a VIII-a că tu nu faci față unor abilități teoretice, atunci obligația școlilor este să facă formarea abilităților practice și, fără îndoială, în felul acesta să capete o meserie”, a spus Andronescu. (Cristina RUŞTI)