Utilaj abandonat fix in intersectia de la Autogara

Marti dimineata, in jurul orei 9, pe strada Vasile Alecsandri din Suceava, in fata Autogarii, un mini compresor pentru asfalt a fost lasat de soferul sau in mijlocul drumului. Utilajul s-a oprit brusc, iar omul, dupa ce s-a invartit in jurul sau vreo zece minute, a decis, probabil, sa mearga dupa ajutoare. Mai bine de un ceas fieratania a fost abandonata in mijlocul drumului, foarte aglomerat la orele diminetii, soferii fiind nevoiti sa ocoleasca mini compresorul lasat chiar in intersectia de la Autogara. In jurul orei 10, mini-compresorul a fost tractat de o alta masina.(C.S.)