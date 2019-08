USV se menține pe locul 12 între instituțiile de învățământ superior din România și al patrulea din zona Moldovei

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava continuă să ocupe locul al 12-lea în topul instituțiilor de învățământ superior din România, conform raportului mondial publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la finele lunii iulie, menținându-și poziția din clasamentul național așa cum a fost întocmit la finele lui ianuarie de Webometrics. De asemenea, USV și-a consolidat și poziție la nivelul zonei Moldovei unde s-a clasat și de această dată pe locul al patrulea conform criteriilor de evaluare Webometrics.

Nicio schimbare în topul primelor trei universități românești. Ca și în clasamentul de la finele lunii ianuarie, pe primele trei locuri se situează Universitatea Babeș Bolyai de la Cluj (locul 35 între universitățile din Estul și Centrul Europei – față de 37 cât era în ianuarie – și locul 871 la nivel mondial, față de 889 cât era la finele lui ianuarie 2019), urmată de Universitatea București (numai că în cazul acesteia este un ușor recul față de ­ia­nuarie când se situa pe locul 43 între universitățile din estul și centrul Europei și locul 1040 la nivel mondial iar la finele lui iulie este pe locul 45 între universitățile din estul și centrul Europei și pe locul 1042 la nivel mondial) iar apoi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” de la Iași (aceasta înre­gistrând ca și universitatea clujeană o ușoară creștere în sensul că dacă la finele lunii ianuarie Webometrics plasa universitatea ieșeană pe locul 56 în estul și centrul Europei și locul 1233 la nivel mondial, la finele lui iulie este pe 54 în estul și centrul Europei și locul 1182 la nivel mondial).

Dacă în ianuarie locul al patrulea la nivel național era completat de Universitatea de Vest din Timișoara (la acea dată Webometrics plasând-o pe locul 73 între instituțiile de învăță¬mânt superior din estul și centrul Europei și 1525 la nivel mondial), de data aceasta locul al patrulea la nivel național este adjudecat de Universitatea Politehnică din București situată pe locul 58 în estul și centrul Europei și pe locul 1225 la nivel mondial.

Top 5 al universităților din România este închis, totuși, de Universitatea de Vest din Timișoara (Webometrics arătând că, totuși, a avansat două locuri în clasamentul făcut printre instituțiile de învăță¬mânt superior din estul și centrul Europei, situându-se pe locul 71 la finele lui iulie și pe locul 1452 la nivel mondial).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a rămas pe locul al șaselea la nivel național, conform celor de la Webometrics, devansând de această dată Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Astfel, față de ianuarie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași nu se mai află pe locul 89 în clasamentul instituțiilor de învățământ superior din estul și centrul Europei, ci pe locul 78 și nici pe locul 1686 la nivel mondial, ci pe locul 1548.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca aflată pe locul 7 în clasamentul lunii iulie, nu mai ocupă nici locul 85 în Europa centrală și de est și pe locul 1662 la nivel mondial, conform Webometrics din ianuarie, ci se plasează pe locul 93 în Europa centrală și de est și pe locul 1726 la nivel mondial. La fel ca în ianuarie, facem precizarea că analiza a inclus și rezultatele Universității de Nord din Baia Mare.

Imediat în clasamentul central și est-european după Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se plasează Universitatea Transilvania din Brașov. Practic, de pe locul 9, aceasta a urcat pe locul 8 în clasamentul național iar de pe locul 120 în estul și centrul Europei, a ajuns pe locul 94. Dacă în ­ia­nuarie ocupa locul 2030 la nivel mondial, la finele lui iulie, clasamentul Webometrics plasează Universitatea Transilvania din Brașov pe locul 1734, o creștere absolut remarcabilă din acest punct de vedere.

Ocupantul locului 9 în clasamentul național întocmit de Webometrics este Universitatea Politehnică Timișoara, aceasta înregistrând însă o ușoară scădere în clasamentul central și est-european al instituțiilor de învățământ superior, coborând de la locul 107 la 108, numai că în clasamentul mondial urmând de la locul 1898 la locul 1865.

Zona Transilvaniei mai completează TOP 10 al instituțiilor de învățământ superior cu și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Aceeași situație și același loc 10 în clasamentul național era și în luna ianuarie, conform Webometrics. Diferența este însă legată de faptul că dacă în ianuarie Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” era pe locul 124 la nivel central și est european și locul 2085 la nivel mondial, la final de iulie se situa pe locul 121 la nivel central și est-european și pe locul 1983 în lume.

Ca și în ianuarie, Zona Moldovei a continuă și în iulie să se men¬țină la un nivel onorabil (însă departe de a fi de invidiat) nu doar prin Iași, ci și prin Galați și Suceava. Astfel, Universitatea „Dunărea de Jos” a rămas și în iulie situată pe locul a 11-lea în România (lo¬cul 130 în iulie față de 134 în ianuarie pe Europa centrală și de est și locul 2118 în lume față de 2214 cât indica în ianuarie clasamentul Webometrics).

Așa cum am precizat mai sus locul al 12-lea din țară este ocupat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Dacă în ianuarie pe locul 137 în clasamentul central și est-european, în iulie USV se situa pe locul 136 și dacă în luna ianuarie Webometrics plasa USV la 16 locuri distanță în clasamentul internațional față de universitatea gălățeană, respectiv 2230, de această dată Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a ajuns pe locul 2168. Este de remarcat că deși a avansat 62 de poziții în clasamentul mondial, distanța în acest clasament dintre universitatea gălățeană și cea suceveană s-a adâncit de la 16 poziții în ianuarie la 50 în iulie.

În urma Sucevei este Universitatea Craiova (142 față de 145 în ianuarie pentru zona centrală și de este a Europei și 2255), Universitatea de ­Me­dicină și Farmacie „Carol Davila” (locul 160 față de 170 în ianuarie pentru estul și centrul Europei și 2447 față de 2617 cât indica în ianuarie clasamentul mondial Webometrics. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aflată în ianuarie pe locul 174 în estul și centrul Europei și 2665 în lume, nu mai este pe locul 15 în România. Locul acesteia a fost „adjudecat” de A­cademia de Studii Economice București care a avut un ranking de 162 la nivel central și est-european și de 2452 la nivel mondial.

Cum se prezintă Bucovina, Suceava în comparație cu Cernăuțiul

Ca o comparație pe toată zona istorică a Bucovinei, este de menționat că potrivit raportului mondial publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics), Universitatea Națională Yurii ­Fe­dkoviych din orașul Cernăuți a coborât din topul 10 al celor mai bune universități ucrainene. Deși în ianuarie clasamentul Webometrics indica faptul că Universitatea Națională Yurii Fedkoviych din orașul Cernăuți a intrat în topul celor mai bune 10 instituții superioare de învățământ din Ucraina, mai exact pe locul al noulea încă de atunci ratingul la nivel mondial plasa universitatea cernăuțeană sub cea suceveană și anume pe locul 3111, deci cu aproape 900 de locuri în urma Sucevei. În iulie, decalajul s-a adâncit și mai mult, Universitatea Națională Yurii Fedkoviych din orașul Cernăuți (situându-se pe locul 16 în Ucraina) căzuse în clasamentul mondial al Webometrics pe locul 16, pe poziția 3723. Asta înseamnă că la nivel mondial diferența în favoarea universității sucevene – conform Webometrics – este de peste 1.500 de poziții. Este de remarcat că peste 300 de instituții de învățământ superior din țara vecină au fost incluse în clasamentul Webometrics și doar prima clasată a fost poziționată sub locul 2.000 la nivel mondial. Din Cernăuți au mai intrat în clasamentul Webometrics încă două insituții de învățământ superior și anume: Colegiul Medical din Cernăuți și Institutul Economic și Comerț Cernăuți (unitate structurală a Universității Naționale de Comerț și Economie din Kiev), primul clasăndu-se pe locul 5697 la nivel mondial (locul 46 pe Ucraina) iar celălalt pe locul 9653 (locul 102 pe Ucraina).

Situația la nivel național și indicatorii luați în calcul

Practic, în clasamentul național al instituțiilor de învățământ superior Bucureștiul, Iașul și Timișoara se află cu câte două universități, Brașovul cu una iar Clujul continuă să se afle cu trei se află în Top 10.

Este de notat nu doar performanța remarcabilă a Clujului care are în TOP 10 nu mai puțin de trei universități – cea de pe locul 1 continuând să rămână singura universitate din țara noastră situată între primele o mie la nivel mondial iar cea situată pe locul 5 și cea de pe locul 10 fiind cele mai bine cotate din țară dintre cele cu profil tehnic, respectiv de medicină, dar și performanța Iașului care se menține la cote ridicate, o spectaculoasă revenire a Universității Politehnice din București și creșterea remarcabilă a celei de la Brașov.

Per ansamblu, se constată o creștere a ratingului majorității instituțiilor de învățământ superior românești aflate în TOP 10 atât la nivel central și est-european, cât și în clasamentul mondial rea­lizat de Webometrics. Sunt însă și aspecte interesante de remarcat precum faptul că ASE București care în ianuarie se situa pe locul 99 în estul și centrul Europei și 1798 a nivel mondial și locul al șaptelea pe țară nu s-a mai situat în TOP 10.

În total, în rating au intrat zeci de mii de instituții superioare de învățământ ale lumii (de stat, private, confesionale, divizii sau instituții de ­cer­cetare specializate) din care 100 din România. Cel mai slab cotat din țara noastră este Institutul Penticostal București, precedat de Academia Comercială Satu Mare și de Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj, apoi Universitatea „Emanuel” din Oradea și Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, toate acestea fiind după primele douăzeci de mii de instituții de învățământ superior.

Indicatorii luați în calcul de ranking-ul Web of Universities (Webometrics) sunt: 50% – Vizibilitatea – numărul total de linkuri externe pe care domeniul web al Universității le primește de la terțe părți; 5% – Prezența online – poziția în motoarele de căutare și vizibilitatea globală pe Internet; 10% – Deschiderea – numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate; 35% – Excelența – calitatea articolelor științifice publicate în reviste internaționale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu.

Câteva date relevante despre clasament. Practici proaste constatate de-a lungul timpului. Criterii suplimentare de excludere ca urmare a respectivelor practici

Din 2004, Ranking Web (sau Webometrics Ranking) este publicat de două ori pe an (datele sunt colectate în primele săptămâni ale lunii ­ia­nuarie și iulie pentru a fi publice la sfârșitul ambelor luni), acoperind peste 28.000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume. „Intenționăm să motivăm atât instituțiile cât și savanții să aibă o prezență web care să reflecte cu exactitate activitățile lor. Dacă performanța web a unei instituții este sub poziția preconizată în funcție de excelența lor academică, autoritățile universitare ar trebui să-și reconsidere web-ul, politica deschisă de acces și transparență, promovând creșteri substanțiale ale volumului și calității publicațiilor lor electronice”, se precizează pe pagina de internet Webometrics Ranking.

Datele cu privire la univeistăți sunt colectate între 1 și 20 ianuarie sau iulie, în funcție de ediție. Fiecare variabilă este obținută de cel puțin două ori în perioada respectivă și valoarea maximă este aleasă pentru eliminarea greșelilor sau erorilor. Volatilitatea motoarelor de căutare este foarte mare, astfel încât cifrele pot fi diferite și nu sunt ușor de replicat dacă căutarea este efectuată zile mai târziu. „Informațiile Google sunt părtinitoare din punct de vedere geografic, astfel încât, în sco­purile noastre, datele sunt colectate folosind domeniul oglindă google.com, engleza ca limbă a interfeței și Madrid (Spania) ca locație. Publicarea finală se face despre sfârșitul lunii ianuarie sau iulie, de obicei nu înainte de 28. Ne rezervăm dreptul de a corecta erori minore, în principal cele legate de numele instituțiilor, dar și probleme specifice cu datele. Ca regulă generală, nu discutăm nicio cifră sau nu furnizăm valorile brute care susțin anumite clase”, se mai arată în sursa citată.

Clasamentul Webometrics al unei universități este puternic legat de volumul și calitatea conți­nuturilor pe care le publică pe Web. În ultimii ani, realizatorii clasamentului Webometrics au des­coperit și combătut practicile etice care intenționează să manipuleze (să îmbunătățească) rândurile anumitor universități. În multe cazuri, aceste practici proaste sunt atât de grave încât, susțin cei de la Webometrics Ranking, autoritățile locale ar trebui să fie chemate, „așa că am decis să nu acționăm unilateral în ceea ce privește aceste activități”. „Rezultatele prezenței și vizibilității sunt afișate, deoarece acestea sunt colectate și, dacă suspectați vreo infracțiune, vă rugăm să contactați șeful universității, autoritățile locale sau naționale și/sau jurnaliștii”, se mai precizează pe pagina respectivă de internet.

Spre exemplu, sunt câteva instituții, în mare parte „Colegii” afiliate unor culte religioase din Filipine și America Latină publică portaluri web care acoperă toate activitățile lor de educație, inclusiv cele de la școlile lor (Educație de bază) și Licee (Învățământ intermediar). Nu a fost corect să fie incluse în clasament aceste instituții în scopuri comparative, chiar dacă majoritatea conținuturilor web au fost legate de departamentele lor de învățământ superior. Recomandarea călduroasă a celor de la Webometrics este acest gen de organizații din orice țară a lumii să separe cu un domeniu independent activitățile lor la nivel universitar, dacă doresc să fie incluse în edițiile viitoare. (D.P.)