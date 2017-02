USV a solicitat Ministerului Educației finanțarea unui cămin cu 900 de locuri de cazare

Cele 1.100 de locuri pe care le pune USV la dispoziția studenților în prezent în căminele proprii reușesc să asigure cazarea a mai puțin de jumătate din studenții care depun anual solicitări în acest sens

Ministerul Educației a anunțat că dorește să construiască în acest an, prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice 30 de cămine studențești noi. Atunci când a fost întocmită lista de priorități pentru repartizarea celor 30 de cămine studențești către universitățile din România, Universitatea “Stefan cel Mare” a solicitat Ministerului Educației finanțarea unui cămin cu 900 de locuri, în contextul în care anual un număr foarte mare de cereri de cazare din partea studenților suceveni nu pot fi onorate din lipsă de locuri în căminele pe care USV le deține sau le are în administrare momentan.

Rectorul USV, Valentin Popa a declarat ieri, pentru Obiectiv de Suceava, că momentan au fost solicitate doar note de fundamentare și au fost întocmite liste de priorități pentru a avea o situație a numărului de locuri de cazare necesare în univeristățile din România. Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava se află în topul unităților de învățământ superior care ar avea nevoie de suplimentarea locurilor de cazare, având în vedere faptul că, în fiecare an sunt cel puțin 2.000 de cereri de cazare care sunt refuzate din lipsă de locuri. “S-au depus note de fundamentare și s-au întocmit liste de priorități pentru cămine studențești și am solicitat un cămin cu 900 de locuri. Cel mai probabil se discută despre proiecte de clădiri standard care vor fi repartizate universităților cu cele mai mari nevoi, motiv pentru care este posibil ca numărul locurilor de cazare să fie mai mic decât ceea ce am solicitat noi. Universitatea “Stefan cel Mare” se află pe primele locuri în acest top și cred că ne va fi repartizat un astfel de proiect pentru că avem cu adevărat nevoie de mai multe locuri de cazare. In fiecare an sunt foarte mulți studenți care nu reușesc să obțină un loc în căminele studențești din campusul sucevean. Facem în continuare eforturi pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare”.

Universitatea “Stefan cel Mare” a încercat în ultimii ani să preia mai multe clădiri din municipiu, astfel încât să poată oferi mai multe locuri de cazare și să nu mai fie nevoită să refuze mii de cereri anual. Astfel, USV a preluat câteva cămine ale liceelor din municipiu și a încercat să cumpere clădiri pe care să le transforme ulterior în spații de cazare pentru studenții suceveni. Cele 1.100 de locuri de cazare pe care le pune USV la dispoziția studenților în prezent în căminele proprii reușesc să asigure cazarea a mai puțin de jumătate din studenții care depun anual solicitări în acest sens. (Alexandra IONICA)