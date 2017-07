Urșii din pădurile Sucevei vor fi vânați doar “la comandă”

“Nu vor fi vânați decât urșii care au produs pagube ori au pus în pericol vieți omenești”, a explicat directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava, Valerian Solovăstru. In decurs de un an, de când s-a interzis vânătoarea de urși în România, populația din zona suceveană Mestecăniș – Valea Putnei a crescut la 12, de la 4-5 urși câți erau acum câțiva ani, când populația acestor animale era ținută sub control

Urșii din pădurile județului Suceava vor putea fi vânați, dar numai dacă se va dovedi că aceștia provoacă daune, atacă oameni, animale sau gospodării în ansamblu. Cota alocată la vânarea de urși la nivel național este unde spre 170 de ­e­xemplare, doar la cerere.

Un subiect important în ceea ce privește fondul cinegetic din pădurile României îl constituie statutul urșilor. In urmă cu un an, vânarea acestor animale a fost interzisă, la presiunea organizațiilor neguvernamentale. După un an, Ministerul Mediului, inițiatorul unui ordin în acest sens a trebuit să revină slabilind zilele trecute, o cotă de intervenție (aprobare de vânătoare pentru urși, n.r.) de 350 de exemplare pe an. Directorul tehnic al Direcței Silvice Suceava, Valerian Solovăstru, a arătat că nu vor fi vânați decât urșii care au produs pagube ori au pus în pericol vieți omenești “Nu va fi o repartizare proporțională pe fonduri de vânătoare ci vor fi intervenții punctuale”, a explicat directorul Valerian Solovăstru. El a arătat că s-a ajuns la această decizie din cauza numărului mare de incidente ce s-au produs în ultima perioadă în care au fost puse în pericol de multe ori chiar viețile oamenilor. Valerian Solovăstru a mai arătat că pe fondurile de vânătoare gestionate de ROMSILVA, s-au luat măsuri de relocare ale unor ­e­xemplare din specia urs, de pe un fond de vânătoare pe alte fonduri, mai izolate. Acțiunea nu s-a soldat cu succes. “Prin acest ordin se va face o intervenție dirijată, evitându-se cazurile de braconaj care se pare că s-au întețit în ultima perioadă”, a spus directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava, Valerian Solovăstru. El face un apel la populația din zona de munte din județul Suceava să anunțe imediat orice incident în care ar putea fi implicat un urs, pentru ca activitatea acestor animale să poată fi monito­rizată și pentru a se lua măsuri de prevenire iar în ultimă instanță să se poată solicita chiar aprobarea pentru extincția (vânarea) animalelor devenite periculoase.

De precizat că la nivel național, cota de 350 de exemplare din specia urs, folosind terminologia de profil, se referă la un sezon întreg de vânătoare. Pentru lunile care urmează ale acestui an fiind alocată doar jumătate din această cotă. De altfel, cifra de 350 de urși ce ar putea fi vânați anual reprezintă doar numărul maxim de exemplare ce pot fi recoltate, atingerea acestei cote nefiind obligatorii. In județul Suceava au fost sesizări privind atacurile urșilor asupra gospodăriilor și asupra animalelor de pe pășuni. Din fericire, nu au fost victime omenești, dar nu se poate spune același lucru despre pagubele produse printre animalele din gospodării ori din stânele sucevenilor ce locuiesc în zona de munte a județului. Din păcate, declararea unei pagube rezultată din omorârea unei oi sau a unei vite de un animal din sălbăticie comportă o birocrație atât de stufoasă, cu plecare de la primăria localității către fondul de vânătoare unde este amplasată pășunea, de acolo la Inspectoratul de Regim Silvic și Cinegetic și mai departe până la structuri tot mai stufoase de la un minister de profil aflat la București, încât cei mai mulți păgubiți se lasă păgubași.

Desigur, lupta ONG-urilor pentru conservarea urșilor în munții Carpați, merge înainte. Iar rezultatele acestei campanii sunt pe măsură. Astfel, în doar un an, de la punerea în aplicare a ordinului de ministru privind intervicerea vânătorii la urs, doar în zona Mestecăniș- Valea Putnei au fost semnalate 12 exemplare de urs, în condițiile în care cu doar câțiva ani înainte populația optimă și ținută sub control cinegetic era de 4-5 exemplare. In zona Broșteni – Cruceava, ­po­pulația de urși a fost apreciată la peste 60 de ­e­xemplare, fiind întâlnite frecvent ursoaice cu câte trei pui, a mai spus directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava, Valerian Solovăstru. (Neculai ROSCA)