URMĂRIRE CA ÎN FILME: Traficanții de țigări folosesc bolizi pe post de antemergător pentru a bloca mașinile de poliție (VIDEO)

Jurnalistul Cristian Sabagh a postat, ieri, pe site-ul sau filmarea urmaririi unor contrabantisti de tigari de catre o masina de politie. Din imagini se deduce ca toata cursa nebuna are loc in zona Brodina, cele doua masini in care se presupune ca s-ar afla complici ai contrabandistilor de tigari blocand masina de politie, pentru a face scapat, probabil, un transport mai mare de tigari. Din pacate, filmarea se termina fara a putea intelege cum au reactionat pana la urma politistii aflati in urmarire si daca au prins vreun contrabandust, Cristian Sabagh sustinand ca “transportul a ajuns la destinatie”.



“De ce nu au folosit oamenii legii armamentul? Cine si-ar risca viața sa tragă după niște simpli participanți la trafic, chiar si unii care încalcă legea circulației? De ce nu s-a instituit un filtru la 10 km depărtare si sa se instaleze o șina cu tepi? Șina cu tepi nu este omologata in Romania, iar dacă șoferul trece peste ea, mașina se răstoarnă și el moare, polițiștii vor fi acuzați de omor. Cine și-ar risca viața, cariera, pentru niște amărâte de țigări? Deznodământul are un gust amar. Transportul a ajuns la destinație, în siguranță, polițiștii erau cât pe ce să-și piardă viața, iar o singură mașina, cu o capacitate cilindrica de 1600 de cm cubi, nu avea cum să facă fata unor “ursuleți” de viteză. E ca si cum m-ați trimite să fac față unor atacatori înarmați cu AK 47, eu având o praștie!” se arata in postarea lui Cristian Sabagh.