UPDATE: Solidaritate impresionanta a sucevenilor. In 18 ore s-au strans pe Facebook peste 12.000 de euro din cei 30.000 necesari pentru a-l putea ajuta pe Yannis Adrian, copilul diagnosticat cu tumoră cerebrală

UPDATE: Pentru a-l ajuta pe Yannis Adrian, pe Facebook a fost deschisa o actiune de strangere de fonduri . Remarcabil e faptul ca in doar 18 ore, aproape 500 de oameni au donat deja peste 12.000 de euro. Daca doriti si puteti sa donati pentru ca acest copil sa ajunga la mult sperata operatie puteti accesa linkul de mai jos

Yannis Adrian este elev în clasa a V-a la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” din Suceava. Tragedia familiei a început în urmă cu șapte săptămâni, când lui Yannis i s-a făcut rău la școală. De aici până la un diagnostic crunt cu o rată de supraviețuire de câteva luni a fost o chestiune de ore. Speranța la viață a acestui copil o reprezintă o intervenție chirurgicală în Italia, costurile fiind de aproximativ 30.000 de euro

Un tată disperat încearcă să-și salveze copilul din ghearele morții, dar birocrația pare mai necru­țătoare decât însăși boala. Tragedia lui Yannis Adrian a început în urmă șapte săptămâni, când i s-a făcut rău la școală. Băiatul este elev în clasa a V-a la Co­legiul de Artă “Ciprian Porum­bescu” din municipiul Suceava. “Era de trei zile obosit și somnolent. Ne-am gândit că a intrat în clasa a V-a, a trecut de la învățătoare la profesori și e normal să se simtă așa. Doar că a patra zi ne-au sunat de la școală să mergem să-l luăm. I s-a făcut rău și a scăpat mâna dreaptă și piciorul drept. Nu le mai putea mișca. Paralizase. L-am luat de la școală și am plecat direct la UPU, la Spitalul Județean. După un examen RNM și o investigație la computerul tomograf am primit diagnosticul crunt de tumoră cerebrală neoperabilă cu rată de supraviețuire de aproximativ trei-șase luni”, și-a început povestea tatăl lui Yannis. A urmat o lună de coșmar, timp în care părinții disperați au încercat să găsească soluții să-și salveze copilul. “Am luat la rând toate clinicile de stat și private din țară. Atât medicii de la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iași, cât și neurochirurgii pediatri din București ne-au dat diagnostice, unul mai grav decât celălalt. Singura speranță a lui Yannis pare să fie Clinica din Roma, unde am ajuns și unde copilul nostru a fost investigat. Aici am primit, după patru zile de controale, diagnosticul de malformație vasculară la nivel cerebral. Mi s-a explicat că această malformație a plesnit și a sângerat. De aici s-a tras paralizia, care a fost temporară. Yannis a început acum să miște și mâna și piciorul și se simte mai bine, dar ni s-a spus că poate sângera din nou, iar atunci să nu se mai poată face nimic”, a completat bărbatul cu vocea tremurând de durere.

“Ne-am întors din Italia de câteva zile și încercăm să facem rost de formularul S2 de la Casa de Asigurări de Sănătate. Costurile unei astfel de intervenții se ridică la aproximativ 30.000 de euro și pentru noi este mult prea mult. Încercăm să facem dosarul de tratament al lui Yannis prin CAS, în acest fel statul decontând o parte din bani”, am aflat de la tatăl copilului.

Dacă acești părinți au încercat să nu se lase doborâți de diagnosticul crunt pe care l-a primit fiul lor, se pare că birocrația vrea să-i îngenuncheze. Pentru a primi formularul S2, fostul E112, trebuie îndeplinite două condi­ții cumulative, și anume tratamentul respectiv să se regăsească printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România și acest tratament să nu poată fi acordat în intervalul de timp necesar în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii. Tatăl lui Yannis are acum nevoie de o recomnadare medicală pentru intervenția chirurgicală din Italia, dar se pare că nu va obține prea curând aceste înscrisuri deoarece medicii din România au emis o rată redusă de supraviețuire în acest caz și au spus din start că nu poate fi vorba despre o intervenție chirurgicală în acest caz. “Trebuie să semneze actele un profesor neurochirurg pediatru. Am fost la Iași, dar nu am rezolvat nimic. Voi încerca și la București. Sincer, nu prea știu unde să apuc. La Clinica din Roma mă primesc și fără aceste acte, cu condiția să achit tratamentul și intervenția. Nu avem bani. Suma este mult prea mare pentru noi”, a mai completat tatăl lui Yannis. (Cristina RUŞTI)

Cei care vor să-i mai dea o șansă la viață acestui copil frumos și talentat pot depune bani, în contul deschis pe numele mamei lui Yannis, la BRD: Moraru Mihaela,

CONT in EURO: IBAN RO19BRDE340SV70905753400, SV 70905753400.

CONT in LEI: IBAN – RO95BRDE340SV12038813400, SV12038813400

Cont în lire: Short code: 30-84-76 , Account number: 74265468