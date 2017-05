Universitatea “Stefan cel Mare”, campioană națională universitară

Echipa de handbal masculin a Universității din Suceava și-a adjudecat titlul național, după ce s-a impus ieri, în finala Campionatului Universitar, cu scorul de 41-28, în fața reprezentativei Universității “Transilvania” din Brașov. Antrenorii Adi Chiruț și Iulian Andrei au fost reactivați ca jucători pe parcursul turneului organizat la Suceava. Alin Petrea (USV Suceava) a fost desemnat cel mai tehnic jucător al turneului final. “Este o dovadă că Suceava este bine situată în handbalul universitar”, consideră antrenorul Petru Ghervan. USV va reprezenta România la Campionatul European Universitar ce va avea loc în Spania

Universitatea “Stefan cel Ma­re” din Suceava a devenit pentru a doua oară în ultimii șapte ani campioană națională universitară la handbal masculin. Formația con­dusă de Petru Ghervan și-a ad­judecat trofeul pe teren propriu, du­pă ce s-a impus ieri, în sala Li­ceului cu Program Sportiv din Suceava, în finala competiției, în fața echi­pei Universității “Transilvania” din Brașov, cu scorul de 41-28.

Gruparea suceveană a tranșat soarta finală încă din prima re­priză, încheiată cu scorul de 23-11, astfel că, după pauză, și-a per­mis să facă și spectacol, an­trenorul Iulian Andrei, reactivat ca jucător pe parcursul Campio­natului Universitar, marcând din poartă în poartă.

Chiruț și compania au ajuns în finală după ce au câștigat detașat grupa din care au făcut parte, cu trei victorii: 45-16 cu Universita­tea din Pitești, 39-9 cu Academia de Studii Economice Bu­­­cu­rești și 51-22 cu Universita­tea “Constantin Brîncuși” Tîrgu Jiu.

Podiumul competiției a fost completat de echipa Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, care s-a impus în finala mică, cu scorul de 37-29, în fața echipei Universității “Constantin Brîncuși” Tîr­gu Jiu.

Odată cu titlul național, echipa Universității “Stefan cel Mare” din Suceava și-a câștigat și dreptul de a reprezenta România la Campionatul European Universitar programat în iunie, în Spania.

La festivitatea de premiere de la final, oficiată de directorul CSU Suceava, Sorin Rață, și de Constantin Căliman, director adjunct în cadrul Federației Sportului Scolar și Universitar, or­ga­­nizatorii au acordat și patru premii individuale. Alin Petrea (Su­ceava) a fost desemnat cel mai tehnic jucător, Alexandru Coman (Cluj) a primit titlul cel mai bun portar, Vlad Mladin (Târgu Jiu) a fost cel mai tânăr participant, iar Alexandru Straia (Cluj) a luat titlul de golgheter.

Universitatea “Stefan cel Ma­re” din Suceava a mizat la turneul final pe următorul lot de jucători: Cristi Tcaciuc, Iulian Andrei – Adi Chiruț, Gabi Burlacu, Andrei Olariu, Lucian Preda, Bogdan Baican, Florin Ciubotariu, Adi Tîrzioru, Cătălin Costea, Adi Mitrea, Alin Petrea, Cristi Bursuc și Ioan Tcaciuc. Antrenor: Petru Ghervan.

Ghervan: “E o dovadă că Suceava este bine situată în handbalul universitar”

“Faptul că ne-am adjudecat acest titlu este o dovadă că Su­ceava este bine situată în handbalul universitar. Un titlul universitar câștigat o dată la șapte ani înseamnă însă o performanță destul de rară ținând cont de sprijinul pe care handbalul din Suceava îl are de la Universitate. In precedenții doi ani, nu am reușit să participăm la un asemenea turneu pentru că nu am vrut să perturbăm programul pe care echipa în campionat. Diferența dintre noi și celelalte echipe s-a văzut. Jucătorii noștri sunt în priză pentru că au un obiectiv foarte important de îndeplinit în Liga Națională, iar un asemenea turneu le-a dat vigoare, moral și cred că a fost benefic pentru toată lumea”, a declarat antre­norul Petru Ghervan, care a ținut să mulțumească conducerii USV, colegilor de la Facultate de Edu­cație Fizică și Sport, studenților voluntari și Federației Sportului Scolar și Universitar, care s-au ocupat propriu-zis de organizare.

Rezultatele complete ale turneului final:

Grupa A:

“U” Tîrgu Jiu – ASE București: 62-32

“U” Suceava – “U” Pitești: 45-16

“U” Suceava – ASE București: 39-9

“U” Tîrgu Jiu – “U” Pitești: 35-30

“U” Suceava – “U” Tîrgu Jiu: 51-22

“U” Pitești – ASE București: 37-27

Grupa B:

“U” Brașov – “U” Craiova: 37-27

UMF București – “U” Cluj: 24-77

“U” Brașov – “U” Cluj: 28-25

UMF București – „U” Craiova: 15-53

“U” Cluj – “U” Craiova: 34-34

“U” Brașov – UMF București: 43-20

Locurile 7-8: ASE București – UMF București: 31-24

Locurile 5-6: “U” Pitești – “U” Craiova: 27-26

Finala mică:

“U” Cluj – “U” Târgu Jiu: 37-29

Finala mare:

“U” Suceava – “U” Brașov 41-28

Campionatului Național Universitar a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, prin Federația Sportului Scolar și Universitar, în parteneriat cu Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, Federația Ro­­mână de Handbal, Inspecto­ratul Scolar Județean Suceava, Clu­bul Sportiv Universitar din Su­ceava, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Ju­de­țeană de Handbal Suceava, Li­ceul cu Program Sportiv Su­ceava și Scoala Gimnazială „Ion Creangă”. (Dănuț CHIDOVET)