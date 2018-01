UNILEVER a preluat oficial BETTY ICE. Valoarea tranzacţiei: 80-90 milioane de euro. Armenean va conduce în continuare afacerea

Betty Ice, producătorul sucevean de îngheţată, a anunţat ieri, oficial, că a semnat un acord de vânzare cu gigantul anglo-olandez Unilever, al doilea mare jucător mondial din industria alimentară. “Suntem mândri că Betty Ice, brandul de îngheţată românesc numărul 1, va intra în portofoliul producătorului de îngheţată numărul 1 din lume. Istoria noastră în România şi viziunea Unilever sunt combinaţia ideală pentru viitorul brandului Betty Ice”, a declarat patronul afacerii sucevene, Vasile Armenean. Conform unor surse din piaţă, valoarea tranzacţiei se ridică la 80-90 milioane de euro u anul trecut, Betty Ice a avut o cifră de afaceri de 126 de milioane de lei şi un profit de 23,3 milioane de lei. Acum, firma suceveană are 760 de angajaţi

“În 23 de ani am dezvoltat o afacere extraordinară în România. Suntem mândri că Betty Ice, brandul de îngheţată românesc numărul 1, va intra în portofoliul producătorului de îngheţată numărul 1 din lume. Istoria noastră în România şi viziunea Unilever sunt combinaţia ideală pentru viitorul brandului Betty Ice”, a declarat patronul afacerii sucevene, Vasile Armenean.

Conform Profit. ro, divizia de îngheţată din cadrul Unilever South Central Europe şi Betty Ice vor opera ca o companie de sine stătătoare în cadrul Unilever şi va fi condusă de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, care controlează Betty Ice, din poziţia de General Manager.

Surse din piaţa de fuziuni şi achiziţii citate de site-ul mirsanu.ro estimează în jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziţiei Betty Ice.

Betty Ice, înfiinţată în 1994, este o afacere fondată şi deţinută de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean. In 2016, firma a înregistrat o cifră de afa­ceri de 126 de milioane de lei, în creştere cu 10,5% faţă de anul anterior. Profitul s-a cifrat la 23,3 milioane de lei.

Compania deţine o fabrică în Suceava şi are peste 180 de chioşcuri de îngheţată deschise pe timpul verii. In 2016, în cadrul companiei Betty Ice, erau angajate 635 de persoane, faţă de 609 persoane în 2015. Astăzi, în companie lucrează 760 de angajaţi.

Cine e cumpărătorul

Prin achiziţionarea Betty Ice, grupul anglo-olandez Unilever îşi extinde afacerea cu îngheţată, unde este lider pe plan global, transmite Reuters.

Această operaţiune este cea mai recentă dintr-o serie de tranzacţii din domeniul producerii îngheţatei, care includ achiziţionarea Talenti Gelato în 2014 şi a Grom în 2015.

Unilever, producătorul îngheţatei Wall şi Ben Jerry, a anunţat că afacerea sa cu îngheţată din SUA a fost afectată anul trecut de start-up-ul Halo Top, care şi-a majorat cota de piaţă pe segmentul ofertelor cu calorii reduse.

În decembrie, firma americană de private equity KKR & Co a achiziţionat divizia de margarină şi produse ­tarti­nabile a grupului anglo-olandez Unilever cu suma de 8,1 miliarde de dolari (6,83 miliarde de euro). A fost cea mai mare preluare realizată cu capital împrumutat (leveraged buyout) anunţată anul trecut în Europa.

Tranzacţia cu firma suceveană face parte din planul directorului general Paul Polman de a se concentra pe brandurile mai mici, dar în creştere rapidă, cum ar fi ceaiul Pukka Herbs şi condimentele Sir Kensington.

Unilever (producătorul săpunurilor Dove, al ceaiurilor Lipton şi îngheţatei Magnum) este prezent în peste 100 de ţări, are 163.000 de angajaţi, iar pe piaţa românească activează din anul 1995.

Unilever South Central Europe coordonează din Bucureşti operaţiunile în şapte ţări din zonă: România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia şi Republica Moldova.

Unilever mai deţine în România şi mărcile Algida (sub umbrela căruia intră Big Milk, Napoca, Cornetto, Carte D’Or, Magnum, Twister), iar pe piaţa locală de îngheţată mai sunt prezente companiile Nestlé (Nirvana, JOE), Top Gel şi Alpin 57 Lux.

Mulţi peţitori la poarta Betty Ice

Discutii despre vanzare fabricii Betty Ice au fost şi acum mai bine de un an, OBIECTIVanunţând in iulie 2017 faptul că Armenean se afla in negocieri avansate cu un mai multe firme sau fonduri de investitii interesate de BETTY ICE. Atunci, printre investitorii care păreau a fi interesaţi de achiziţia Betty Ice se aflau jucători de talia Mid Europa Partners, Abris Capital Partners, Enterprise Investors sau grupul leton Food Union, care a cumpărat în 2016 pachetul majoritar din Alpin 57 Lux, un alt producător independent de top.

Unilever, gigantul acum anuntat de mai multe site-uri de specialitate ca fiind cel care va achizitiona Betty Ice, este unul dintre cei mai importanţi jucători prin divizia sa Algida pe piaţa locală a îngheţatei, unde vânzările ­a­nuale sunt estimate în jurul a 150 mil. Euro.

Pe scurt, povestea celui mai tare business cu îngheţată din România

Vasile Armenean (49 de ani) are o poveste de business fabuloasă. De fel din Mediaş, judeţul Sibiu, Armenean a plecat în Austria, în anul 1986, pe când avea vârstă de 17 ani. Acolo a muncit la o gelaterie şi i-a venit ideea să-şi des­chidă o afecere în domeniu. “Într-un concediu petrecut în România în 1990, am adus o maşină de îngheţată din Austria, pe care am cumpărat-o prin credit, am închiriat un spaţiu în Suceava şi am testat piaţă timp de o lună”, povestea Vasile Armenean, într-un interviu acordat Business Magazin, în 2009.

Fabrica de îngheţată de la Suceava a deschis-o în anul 1994, iar fiica să, Beatrice, de 4 ani pe atunci, i-a fost sursă de inspiraţie pentru brandul care avea să răcorească verile românilor, Betty Ice. Modelul de business al lui Armenean se bazează pe un lanţ bine pus la punct de la fabricare la distribuţie, brandul său ajungând în restaurante şi cofetării. Astfel, Betty Ice a reuşit să extindă perioada de vânzare a îngheţatei şi în afară verii, bazându-se pe o modificare a comportamentului de consum în România. (T.A.)