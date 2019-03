Undă verde pentru ca Suceava să participe la  Asociația “MOLDOVA SE DEZVOLTA”, alături de Botoșani, Câmpulung Moldovenesc, Iași, Piatra Neamț, Roman și Vatra Dornei

În ședința de ieri, 28 februarie, Consi-liul Local Suceava a votat asocierea Municipiului Suceava cu municipiile Iași, Bo­toșani, Piatra Neamț, Câmpulung Mol­dovenesc, Roman și Vatra Dornei în proiectul “MOL­­DOVA SE DEZVOL­TA”. A fost al treilea proiect de pe ordinea de zi a ședinței CL Suceava. Proiectul de hotărâre se referea și la adoptarea actului constitutiv și a statutului, nu doar a asocierii în sine. Suma cu care va contribui municipalitatea suceveană ca „aport” este de 10 mii lei conform proiectului iar cuantumul este de 1 leu/locuitor/an. Primarul Ion Lungu va reprezenta Municipiul Suceava atât în Adunarea generală, cât și în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “MOLDOVA SE DEZVOLTA”.

„Proiectul a fost lansat la Suceava în luna decembrie 2018 și are ca scop dezvoltarea Moldovei din punct de vedere al infrastructurii, al mediului de afaceri, în domeniul învățământului, al sănătății, domeniul mediului etc. În data de 23 ianuarie 2019 am avut o discuție la Iași, pe această temă, cu domnul Președinte Klaus Iohannis care ne-a felicitat și ne-a încurajat să mergem înainte cu acest proiect pentru a reuși, prin intermediul lui, să reducem decalajul de dezvoltare dintre Moldova și celelalte regiuni. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat primarul Ion Lungu. (D.P.)