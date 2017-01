Un violator, un tâlhar și doi hoți au fost prinși de polițiștii suceveni într-o singură zi

Un individ de 31 de ani, din Dornești, ce a violat o consăteancă de 54 de ani, după care i-a furat telefonul mobil, un fălticenean ce a încercat să dea un jaf la o casă de schimb valutar și doi suceveni care au comis furturi, au fost prinși într-o singură zi de polițiști. Primii doi au fost reținuți pentru 24 de ore

Peste 150 de polițiști judiciariști au desfășurat, în cursul zilei de 17 ianuarie 2017, o amplă acțiune în vederea prinderii autorilor în dosare înregistrate cu autori necunoscuți.Aceștia au intensificat activitățile investigative și de cercetare penală, au fost făcute percheziții domiciliare și s-a reușit soluționarea a peste 20 de dosare cu autori necunoscuți. În marea majoritate acțiunile polițiștilor au fost direcționate în vederea soluționării unor cauze de furt, fiind însă depistați și reținuți și autori de tâlhării sau violuri.

Acțiunile polițiștilor judiciariști au fost susținute și de polițiștii de ordine publică și polițiștii rutieri care au organizat filtre și activități de monitorizare, precum și de luptătorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale care au asigurat capturarea unui bărbat din comuna Dornești, bănuit de tâlhărie și viol.

La data de 17 ianuarie 2017, în intervalul orar 06.00 – 14.00, polițiștii Biroului Investigații Criminale Rădăuți au desfășurat activități specifice de cercetare, investigare, verificare, găsire și prindere a autorilor în dosare penale privind infracțiuni grave rămase cu autori necunoscuți, comise în ultima perioadă pe raza municipiului Rădăuți.

Astfel, în cadrul acțiunii, cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale și al polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Marginea au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza comunei Dornești. Cu ocazia descinderilor și în baza mandatelor de aducere emise de parchetul local, au fost duse la sediul poliției municipiului mai multe persoane suspecte.

În urma investigațiilor desfășurate s-a reușit prinderea și reținerea lui Cristi Virgil Hotea, în vârstă de 31 de ani, din comuna Dornești, bănuit pentru săvârșirea infracțiunilor de „tâlhărie calificată” și „viol”, în noaptea de 23 spre 24 decembrie 2016, pe raza municipiului Rădăuți

Anchetatorii au stabilit faptul că, în ziua de 23 decembrie a anului trecut, la ora 21.30, Felicia B., de 56 de ani, se întorcea spre casă de la o prietenă, urmând traseul strada Calea Bucovinei, strada Calea Cernăuți, moment în care a fost acostat de un individ, care a forțat-o să întrețină relații sexuale într-o zonă lăturalnică, iar apoi i-ar fi furat telefonul mobil. În baza ordonanței de reținere emisă de organele de cercetare penală, suspectul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în arestul IPJ Suceava. În baza probelor administrate de oamenii legii, suspectul urma să fie prezentat parchetului local cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și luare a măsurii arestării preventive.

Tentativă de tâlhărie la o casă de schimb valutar din Fălticeni

Tot la data de 17 ianuarie 2017, polițiștii judiciariști fălticeneni au reușit prinderea și reținerea unui tânăr bănuit de o tentativă de tâlhărie la casa de schimb valutar SC Rocri Trade SRL din Fălticeni. Astfel, au fost continuate cercetările cu privire la fapta comisă în dimineața zilei de 13 ianuarie, ora 07.40, când un individ necunoscut a încercat să sustragă bani din casa de schimb valutar situată pe Bulevardul 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni. Din cercetările polițiștilor a reieșit că în dimineața zilei de 13 ianuarie a.c., la ora 07.28, cele două angajate ale societății, s-au prezentat la serviciu, iar în momentul în care au ajuns au observat în fața casei de schimb valutar un tânăr de aproximativ 25 – 30 de ani, cu o înălțime de 1,80 metri și constituție atletică.

După ce au deschis casa de schimb, una dintre angajate a ieșit în zona destinată clienților pentru a afișa cursurile de schimb valutar, iar în momentul în care aceasta a deschis ușa pentru a intra în casieria unității, tânărul a încercat să intre în ghișeul operatoarelor cu intenția de a fura valori monetare. Ulterior, acesta s-a speriat, părăsind în fugă incinta casei de schimb, fără să sustragă bunuri sau valori.

La data de 17 ianuarie a.c., în urma investigațiilor desfășurate de Biroul Investigații Criminale Fălticeni a fost depistată persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind Dumitru Vizitiu, de 27 de ani, din municipiul Fălticeni. In baza probelor administrate, polițiștii au emis o ordonanță de reținere sub aspectul comiterii tentativei la infracțiunea de tâlhărie, față de Vizitiu fiind dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Suceava și urma să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Doi hoți prinși dintr-un foc de polițiști

Tot în cursul zilei de marți au fost soluționate și mai multe cauze de furt. Astfel, la data 17 ianuarie 2017, în urma măsurilor întreprinse de polițiști a fost prins autorul unei tentative de furt calificat comisă din locuința Anei S., din municipiul Suceava, comisă la data de 29 septembrie 2016. Autorul faptei a fost identificat în persoana lui Ilie S., de 51 de ani, localnic, fiul femeii. Acesta a fost audiat și a recunoscut comiterea faptei pe fondul consumului de alcool și a faptului că mama sa nu îi dă bani de cheltuială având în vedere ferma pe care amândoi o administrează. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat.

In aceeași zi, în urma măsurilor întreprinse de polițiști cu privire la furtul calificat comis din locuința lui Ion C., din municipiul Suceava, săvârșit la data de 29 septembrie 2016, persoana bănuită de comiterea faptei a fost depistată ca fiind Florentin C., de 46 de ani, localnic. Acesta este luat în evidență de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava ca suferind de schizofrenie paranoidă. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. (Dănuț ZUZEAC)