Un vicovean fără permis s-a ales cu dosar penal după ce mașina era să-i ia foc

Un tânăr de 21 de ani, din Vicovu de Sus, s-a urcat fără permis la volanul unei mașini și a sunat la 112 anunțând că vehiculul i-a luat foc

La data de 28 decembrie 2016, în jurul orei 23.35, polițiștii din Vicovu de Sus au fost anunțați prin 112 despre faptul că a luat foc o mașină în zona pieței agroalimentare din orașul Vicovu de Sus. In urma verificărilor făcute în zonă a fost găsit autoturismul Jaguar S-Type, înmatriculat în Anglia, care era oprit. Lângă mașină era un tânăr care a declarat că este șoferul autovehiculului. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri, care a stabilit că nu este niciun pericol, doar s-a încins motorul mașinii. Soferul a fost identificat în persoana lui Ion Schiporiuc, de 21 de ani, din orașul Vicovu de Sus. Din verificările făcute în bazele de date a reieșit că vico-veanul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”. (D.Z.)