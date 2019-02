Un vicovean de 20 de ani, băgat în arest pentru că a condus fără permis

Polițiștii îl urmăriseră și cu o seară în urmă, dar nu au reușit să-l prindă. Mașina pe care o conducea nu avea nici RCA și ITP valabile. Un alt tânăr a fost prins în Suceava conducând băut și fără permis

O patrulă de poliție din Vicovu de Sus, aflându-se luni, 25 februarie, pe strada Daciei, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism marca VW, despre care existau indicii temeinice cu privire faptul că persoana care conduce nu posedă permis auto. Conducătorul auto Constantin-Dumitru C., de 20 de ani, din Vicovu de Sus a mai fost urmărit în trafic și cu o seară în urmă, însă cu alt autoturism, dar nu s-a reușit prinderea acestuia în flagrant. Tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, aparatul indicând valoarea 0.00 mg/l pur în aerul expirat. Ulterior, el a fost condus la sediul Poliției din Vicovu de Sus, iar în urma a verificărilor efectuate în baza de date s-a constatat faptul că nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere. El a fost sancționat pentru faptul că autoturismul condus nu avea asigurarea RCA valabilă, avea ITP-ul expirat, nu a avut asupra sa documentele personale și cele ale autoturismului, precum și pentru că nu a purtat centura de siguranță obligatorie, iar ca măsură complementară au fost reținute plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Constantin-Dumitru C. a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind depus în Arestul IPJ Suceava.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”. În noaptea de luni spre marți, în jurul orelor 00.10, o patrulă de poliție rutieră din cadrul Poliției Municipiului Suceava, în timp ce acționa pe linia respectării normelor rutiere pe str. Ion Irimescu, a oprit pentru control autoturismul marca Renault Laguna, condus de Petrică C., de 18 ani, din Mihoveni, comuna Şcheia. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg./l. alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la spital, unde i s-au prelevat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în baza de date a poliției s-a stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere” și „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, acesta urmând a fi soluționat procedural. (O.S.)