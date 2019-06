Sambata dimineata, pe DN 28A, in localitatea Gâștești, județul Iași, un TIR inmatriculat in Suceava a derapat, iesind apoi in afara părții carosabile, izbindu-se apoi într-un copac.

Confrom DRDP Iasi, accidentul nu s-a soldat cu victime, soferul camionului scapand nevatamat.