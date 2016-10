Un țigan din Dolhasca a fost trimis în judecată pentru că a violat-o pe nepoata sa în vârstă de 15 ani

Constantin Roman, de 34 de ani, din Dolhasca, și-a abuzat nepoata pe un câmp din localitate

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Constantin Roman, de 34 de ani, pentru infracțiunea de viol, constând în aceea că la data de 13 iulie 2016, pe timp de zi, profitând de faptul că persoana vătămată, respectiv o minoră în vârstă de 15 ani, se afla în mașina sa, a condus autovehiculul într-un loc izolat, unde, prin constrângere, a întreținut un act sexual oral cu aceasta.

Amintim că la data de 13 iulie a.c., polițiștii din Fălticeni au întocmit un dosar cu privire la infracțiunea de „agresiune sexuală” comisă asupra minorei Alexandra C., de 15 ani, din orașul Dolhasca. La acea dată, orga­nele de cercetare penală din cadrul Biroului Investigații Criminale Fălticeni au dispus în­ceperea urmăririi penale „in rem” cu privire la comiterea infracțiunii de „agresiune sexuală”. Prin ordonanța din 18 iulie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus schimbarea încadrării juridice întrucât fapta să­vâr­șită asupra minorei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „viol”, iar dosarul a ajuns în birourile polițiștilor din Dolhasca. Aceștia au stabilit faptul că suspectul Cons­tantin Roman, de 34 de ani, un individ de etnie rromă din orașul Dolhasca, în timp ce mergea cu nepoata sa, Alexandra C., pe un câmp din localitate, a izbit-o pe aceasta la pământ și a întreținut relații sexuale orale cu minora. In baza probelor administrate la dosar, la data de 20 septembrie 2016 s-a înce­put urmărirea penală față de Constantin Roman sub aspectul comiterii infracțiunii de „viol”. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore în ziua de 21 septembrie a.c..

Precizăm că trimiterea în judecată a unei persoane este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă princi­piul prezumției de nevinovăție. (D.Z.)