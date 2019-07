Un tânăr fără permis a fost urmărit de polițiști kilometri întregi, de la Adâncata la Mitocu Dragomirnei, pe șosea, prin pădure și pe imaș

Când mașina a fost în sfârșit blocată, bărbatul de la volan a luat-o la fugă pe jos, dar a fost prins, pus la pământ și încătușat

O patrulă a Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, aflându-se miercuri, 10 iulie, în serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, a observat pe D.J.208 D din satul Adâncata, în dreptul unui imobil, autoturismul marca Mazda, înmatriculat în Bulgaria, condus de Constantin C., de 25 ani, din comuna Hânțești, care circula din direcția Adâncata către Mitocu Dragomirnei. Întrucât avea date cu privire la faptul că șoferul nu este posesor de permis de conducere, echipajul de poliție, care circula din sens opus, a întors autospeciala și a pornit în urmărirea autoturismului, prin folosirea semnalelor acustice și luminoase.

Constantin C. nu a oprit, a continuat deplasarea pe D.J.208D, iar la limita dintre satele Adâncata și Mitocași a pătruns pe drumul forestier, continuând deplasarea spre periferia localității Mitocu Dragomirnei. După circa 3 km, autoturismul a fost blocat pe drumul forestier, moment în care conducătorul auto a pătruns pe imaș, a traversat terenul cu pășune, după care a intrat pe un drum comunal neclasificat din satul Mitocu Dragomirnei, ajungând în centrul satului, la intersecția drumului comunal cu D.J. 208 D. În acest loc a fost blocat în partea din față de autospeciala de poliție. Conducătorul auto a coborât din autoturism, iar de pe locul din dreapta față a coborât un alt tânăr și amândoi au fugit pe terenul viran din vecinătatea drumului public. S-a procedat la somarea verbală a conducătorului auto, care nu s-a oprit, așa că polițiștii au continuat urmărirea în fugă a acestuia circa 100 metri, șoferul fiind, în cele din urmă, imobilizat, pus la pământ și încătușat. A fost prins apoi și tânărul care se afla în autoturism în calitate de pasager, pe locul din dreapta față, acesta fiind fratele conducătorului auto, Andrei C.. Cei doi au fost conduși la sediul Poliției din Adâncata pentru continuarea verificărilor. Constantin C. a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l, iar în urma interogării bazei de date s-a stabilit că tânărul nu este posesor de permis de conducere emis de autoritățile române. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere. (O.S.)