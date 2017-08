Un tânăr cu permisul reținut a intrat cu mașina într-un stâlp, după care a plecat de la locul accidentului

Un tânăr de 20 de ani, din Ulma, cu permisul de conducere reținut, a intrat cu mașina într-un stâlp. El a demontat plăcuțele cu numerele de înmatriculare, apoi a părăsit locul accidentului

La data de 6 august 2017, în jurul orei 19.00, Poliția orașului Vicovu de Sus a fost anunțată prin 112 despre faptul că pe DJ 209G, pe raza comunei Ulma, a avut loc un accident rutier soldat cu distrugerea unui stâlp. Soferul vinovat a luat plăcuțele cu numărul de înmatriculare al mașinii și a plecat de la fața locului. În urma cercetărilor făcute de polițiști a fost identificat șoferul în persoana unui tânăr de 20 de ani din comuna Ulma, care a recunoscut faptul că, în timp ce se deplasa pe DJ 209G, într-o curbă, a pierdut controlul asupra vehiculului și a pătruns în șanț, avariind mașina și un stâlp, după care s-a speriat și a demontat plăcuțele cu numărul de înmatriculare, plecând de la fața locului.

În urma verificărilor făcute în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul are permisul de conducere reținut pentru infracțiuni la regimul rutier, iar autoturismul înmatriculat în străinătate nu deține poliță de asigurare obligatorie valabilă, motiv pentru care a fost sancționat contravențional și i s-au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „distrugere din culpă”. (D.Z.)