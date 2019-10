Un sucevean reclamă E.On că i-a trimis o factură fictivă, pentru un consum din toamna anului trecut

Bărbatul a primit o factură de peste 900 de lei, luna trecută, pentru plata energiei consumate în perioada august – decembrie 2018. Reprezentanții E.On nu au avut nicio explicație și l-au sfătuit pe consumator să facă o contestație pentru a i se anula factura

Un sucevean reclamă faptul că E.On i-a trimis o factură la sfârșitul lunii sep­tembrie a acestui an, din care reieșea că ar fi dator cu o sumă de peste 900 de lei, pentru un consum din perioada august-decembrie a anului trecut. Mai exact, pentru un punct de consum din comuna Todirești s-a emis, pe data de 27 septembrie 2019, o factură fiscală în valoare de 910,79 de lei, perioada de facturare fiind 22 august – 21 decembrie 2018. “La această adresă am avut un bar, dar este închis de aproape doi ani. Nu s-a consumat nimic. Şi dacă s-a consumat, ce logică au să-mi trimită factura după un an de zile?! Când le-am cerut explicații, nu au putut să mă lămurească. Cică nu știu nici ei ce e. Emit facturi la întâmplare și dacă sunt oameni care le plătesc, norocul lor. Își bat joc. Am stat două ore pentru a putea discuta cu cineva și mi s-a răspuns sec să contest factura și probabil se va anula. Acum trebuie să mai stau într-o zi, să pierd timpul, dacă nu vreau să plătesc cei 900 de lei”, a povestit G.A.

Pentru a părea mai credibilă factura, cei de la E.On i-au spus suceveanului că mai are 75 de lei în cont și cică ar mai avea de plată o diferență de 835,24 de lei, bani pe care bărbatul susține că nu i-ar fi pus niciodată în contul său E.On de energie electrică.

În aceste circumstanțe, nu e de mirare că lună de lună E.On e în topul reclamațiilor sucevenilor, la Protecția Consumatorilor, aceștia reclamând facturarea incorectă a cantității de energie electrică consumată în mod real de către consumatori până la emiterea facturii de regularizare, debranșarea abu­zivă, întreruperi neanunțate în rețeaua de furnizare care determină defectarea aparatelor electrocasnice interioare sau a unor rețele de calculatoare. Au fost și cazuri când s-a solicitat în mod abuziv taxă de rebranșare, deși consumatorul nu fusese debranșat, costul fiind impus incorect sau cazuri când rebranșarea s-a făcut într-un termen mai îndelungat decât termenul de 48 de ore angajat de furnizor, după cum reiese din reclamațiile depuse la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului. (Cristina RUŞTI)