Bărbatul de 71 de ani infectat cu coronavirus este din din Mălini, suferă de o boală gravă și a fost in Italia, la fiul său, pentru un tratament

UPDATE: Barbatul de 71 de ani confirmat pozitiv la testul pentru coronavirus este din Malini si s-a intors din Italia cu autocarul, trecand prin punctul de frontiera Nadlac in data de 28 februarie. El sufera de o boala grava si a fost in Italia o saptamana, la fiul sau, tocmai pentru un tratament. Miercuri seara, in jurul orei 18.20, barbatul a fost urcat in autospeciala de transport personal si victime multiple (ATPVM) pentru a fi transportat la Spitatlul de Boli Infectioase Iasi.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani, care s-a întors din Lombardia în data de 28 februarie și se afla în autoizolare. In data de 2 martie 2020, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția de boli infecțioase cu febră și frisoane, unde a rămas internat, au transmis reprezentanții departamentului de comunicare strategică

A fost confirmat al şaselea caz de infectare cu noul coronavirus din România. Potrivit primelor date, este vorba despre un barbat de 71 de ani din Suceava pentru care testul a ieşit pozitiv. Barbatul este internat acum la Spitalul Judetean Suceava, la Sectia de Boli Infectioase, urmand a fi transferat Iasi.

Este cel de-a doilea caz confirmat astăzi, după un băiat de 16 ani din Timişoara.