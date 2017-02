Un sucevean acuză un medic de la Spitalul Județean că a refuzat să-l consulte și că era în stare de ebrietate în timpul gărzii

Bărbatul spune că medicul era băut luni seara, în jurul orelor 23,00, în timpul programului de gardă și a refuzat să-i acorde investigații de specialitate. Omul a ajuns în UPU la Spitalul Județean după ce a înghițit o gumă de mestecat care îi blocase căile respiratorii. Pentru că simțea că nu mai poate respira, s-a speriat, iar soția l-a dus la spital. Deși medicul l-a trimis acasă, spunând că nu are nimic, un medic de la o clinică privată a constatat după doar câteva ore prezența unui corp străin și a reușit să-i deblocheze căile respiratorii. Conducerea Spitalului Județean spune că va analiza situația și va lua măsurile care se impun

Un sucevean în vârstă de 35 de ani a ajuns luni seara, în jurul orelor 23.00 la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, după ce a înghițit o gumă de mestecat, dar povestește că mediul Lucian Grecu, care era de gardă la ora aceea, a refuzat să-l consulte, spunându-i că nu are nimic. Ba mai mult, pacientul povestește că medicul era în stare de ebrietate și i-a recomandat să plece la o clinică din Iași dacă dorește un consult de specialitate. “Am înghițit din greșeală o gumă de mestecat și am simțit că mi-a rămas în gât, nu puteam respira și mă speriasem. Mi-am provocat singur vomă, crezând că poate așa scap, dar se pare că mi-am făcut mai rău. Pentru că respiram din ce în ce mai greu, soția mea m-a convins să mergem la spital. Medicul urgentist l-a chemat pe medicul de gradă Grecu, pentru un consult de specialitate, doar că acesta era în stare de ebrietate și a refuzat cu hotărâre să mă consulte. A scris pe o foaie de observație că nu am nimic și m-a trimis acasă. Am sunat la 112 și am solicitat și intervenția unui e­chi­paj al Poliției, expli­cându-le polițiștilor că mi se refuză consultul. Aceștia mi-au spus că trebuie să fac o plân­gere, altfel ei nu pot veni la spital să-l convingă pe medic să mă consulte. Am soli­citat o copie a foii de observație, dar medi­cul a refuzat să o semneze și să o ștam­­pileze”, ne-a povestit pacientul.

Chiar dacă medicul Lucian Grecu a concluzionat pe foaia de observație că pacientul nu are nimic, medicul specialist de la Policlinica privată “Bethesda” a găsit un corp străin, în urma investigațiilor de specialitate, investigații care i-au fost refuzate la Spitalul Județean, bărbatul fiind nevoit să plătească aproape 200 de lei la clinica privată. “Si asistentele din UPU se plângeau de el. Au spus că acest medic vine regulat în stare de ebrietate la spital și vorbește foarte urât cu ele. Nu înțeleg de ce mi-a refuzat consultul. M-a jignit și m-a umilit de față cu toată lumea. Mi-a fost frică să adorm luni noapte, să nu mă sufoc prin somn. Soția mea m-a păzit toată noap­tea să vadă dacă respir. Abia astazi (n.r. ieri), la Bethesda, medicul a reușit să-mi împingă guma în stomac și să-mi elibereze căile respiratorii”, a conti­nuat bărbatul de 35 de ani, care intenționează să de­pună o sesizare și la Co­misia de Etică din cadrul u­nității spitalicești sucevene.

Conducerea Spitalului Județean Suceava, prin vocea directorului medical, doctorul Doina Ganea Motan, a declarat că va analiza această situație și va lua măsurile ce se impun. (Cristina RUSTI)