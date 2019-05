Un șofer beat a intrat cu mașina într-un șanț, la Arbore

Un bărbat din comuna Arbore a sesizat prin 112 faptul că un autoturism a intrat într-un șanț din apropierea locuinței sale. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului l-au depistat pe Gheorghe C., de 21 de ani, localnic, care se afla lângă autoturismul proprietate personală, marca Mercedes. Acesta a declarat că în timp ce se deplasa cu mașina spre domiciliu a derapat și a intrat în șanț. În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto a rezultat 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Oamenii legii au întocmit în cauză dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. (O.S.)