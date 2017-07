Un șofer băut și recalcitrant a fost încătușat de polițiști

Un bărbat din Bosanci, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a fost încătușat după ce a devenit recalcitrant

La data de 24 iulie 2017, la ora 02.30, o patrulă din cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Ipotești a oprit pentru control pe un drum neclasificat din comuna Bosanci mașina condusă de un localnic de 44 de ani. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, polițiștii i-au cerut bărbatului să sufle în aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. Întrucât individul a devenit recalcitrant, a fost încătușat și dus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

In noaptea de luni spre marți, la ora 01.00, un echipaj din cadrul Secției 9 de Poliție Rurală Moara a oprit pentru control, pe strada Parohiei din localitate, mașina condusă de un localnic de 46 de ani. Cum bărbatul mirosea a băuturi alcoolice a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. (D.Z.)