Un preot rupt de beat din Mitoc a lovit cu masina doua femei si a fugit acasa. Una dintre victime a murit imediat dupa accident

Marti seara, in jurul orei 20.00, doua femei care circulau pe marginea unui drum din Mitocu Dragomirnei au fost acrosate de un autoturism. Dupa impact, masina a parasit locul accidentului. La ajungerea echipajelor de interventie, una dintre femei, Alina R., în vârstă de 41 de ani, era in stop cardio-respirator, fiind declarata decedata imediat dupa ce a fost preluata de o ambulanta. Cea de-a doua femeie, in varsta de 59 de ani, a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava cu traumatisme, dar constienta si stabila. Cele doua femei lucrau la Spitalul de Recuperare Neuropsihiatrică din Mitocul Dragomirnei si se indreptau spre casa in momentul producerii accidentului, circuland pe acelasi sens de mers cu masina care le-a lovit.

Politistii sositi la fata locului au inceput cercetarile si dupa aproximativ un ceas au depistat soferul vinovat, in persoana preotului George Apetrei, din Mitoc, care a fost gasit la locuinta sa. Masina condusa de el, o autoutilitara Volkswagen LT, a fost gasita parcata in curtea casei, avand urme specifice impactului cu cele doua persoane. Politistii l-au pus pe preot sa sufle in etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,88mg/l alcool pur în aerul expirat. George Apetrei a fost dus de politisti la Spital pentru recoltarea de probe sange pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii i-au întocmit feței bisericești un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, „părăsirea locului accidentului” , „conducerea sub influența băuturilor alcoolice” și „vătămare corporală”. Dupa audieri, preotul Apetrei a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de miercuri sa se decida ce măsuri vor fi luate faţă de acesta. (O.S.)